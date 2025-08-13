El PSOE, tras la llegada de migrantes a Gijón: "La actitud del PP y su seguidismo de la extrema derecha es lamentable"

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturias (FSA)-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, respecto del traslado de menores migrantes desde Canarias a Gijón.

Ha señalado que la gestión de este traslado corresponde al Ministerio de Inclusión, de forma comunicada con el propio Gobierno asturiano, apuntando que "Asturias, como siempre, es una comunidad solidaria y acogedora, y mucho más en el caso de personas muy vulnerables como estas".

Huerga, en unas manifestaciones a petición de medios de comunicación, se ha mostrado muy crítico con la actitud y el discurso del PP, tras las declaraciones realizadas al respecto en las últimas horas. "Estamos hablando de menores, la única polémica que existe es la generada por el PP de Asturias en su seguidismo de la extrema derecha, con una actitud absolutamente lamentable", ha remarcado.

El socialista ha añadido que lamenta que, una vez más, el PP de Asturias "prefiera buscar de nuevo el enfrentamiento y la tensión, incluso en un tema tan sensible como este, y se deje arrastrar por los discursos radicales de la extrema derecha, hasta el punto de que sus posiciones son prácticamente indistinguibles".