El PSOE llevará al Pleno una proposición para paralizar el cierre temporal del Museo Nicanor Piñole

GIJÓN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha anunciado este viernes que registrarán una proposición que se debatirá en el próximo Pleno de septiembre para que se paralice la decisión de cierre temporal del Museo Nicanor Piñole hasta que no esté construido el espacio museístico que permita albergar la obra del pintor gijonés en las condiciones pactadas entre el Ayuntamiento y la familia del artista.

"Le estamos dando al gobierno local la oportunidad de revertir una decisión que no cuenta con el aval técnico, ni con el consenso político ni social y que pone en riesgo la donación modal, sometida a condición, que se acordó en su día", ha motivado Ordieres.

Los socialistas consideran que la decisión se ha tomado "a la ligera" desde un punto de vista técnico y sin sopesar las consecuencias que tendrá. "Por un lado", explica la edil, "no se ha tenido en cuenta cómo afectará al desarrollo de las actividades culturales y sociales que se realizan en el museo". Pérez Ordieres también alerta del riesgo de conservación que corre la colección de obras, muchas de ellas "extremadamente delicadas" debido al soporte en el que están realizadas, si estas no se depositan en el lugar adecuado.

Para la portavoz socialista, no existe ninguna urgencia que justifique el cierre del museo, ni siquiera contando con que se llegue a realizar esa hipotética exposición temporal de largo recorrido en el Palacio Revillagigedo.

Desde el PSOE, reconocen la voluntad de la Fundación Cajastur para llegar a acuerdos con la corporación gijonesa, pero recuerdan que la cesión del espacio no es gratuita y que el Ayuntamiento tendría que costear las obras de adecuación para albergar la muestra pictórica ya que el espacio no cumple con las condiciones idóneas.

"Nos parece que no tiene mucho sentido gastar el dinero en un espacio privado, cuando contamos con un museo municipal que sí cumple los requisitos y que no pone en peligro los acuerdos de cesión de obras del artista con otras entidades museísticas", explica Pérez Ordieres.

En palabras de la edil, tampoco la "centralidad" justifica el traslado de la obra. "Creo que ningún habitante de esta ciudad duda de que el Museo Nicanor Piñole, situado en la Plaza de Europa, reúne esas condiciones de centralidad. Y en todo caso, ¿van a trasladar también a la calle Corrida el Muséu del Pueblu d'Asturies o el Evaristo Valle?", pregunta la socialista, añadiendo que este argumento "demuestra que, para el gobierno de Foro, la cultura es una mercancía turística y de ocio y que, tal parece, quieren tratar los museos como si fueran el Paseo Gastro".