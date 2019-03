El PSOE "no asume" la propuesta para la renovación de la Sindicatura del PP, que sostiene que "cumplirá los requisitos"

Actualizado 18/03/2019 13:51:15 CET

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General "no asume" la propuesta del Grupo Popular para la renovación de la Sindicatura de Cuentas porque, en palabras de su portavoz Marcelino Marcos Líndez, la sociedad rechaza las "puertas giratorias" y la intención del PP "va en un sentido totalmente contrario". No obstante, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ha confirmado, sin dar nombres, que su grupo presentará una candidatura "que cumpla los requisitos", dentro del plazo fijado hasta este miércoles a las 14.00 horas.

El parlamentario socialista ha dicho, a preguntas de los medios, que su grupo "no puede aceptar" la candidatura del PP, comentando que se trataría de la propuesta que ha salido publicada, en referencia al vicepresidente segundo de la Cámara y coordinador general del PP de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons.

"Es una propuesta ya conocida por los medios y no nos parece que sea la persona, con todos los respetos, para poder realizar una labor en una institución como la Sindicatura por independencia", ha advertido el diputado del PSOE, argumentando que "los tiempos han cambiado a la hora de nombrar representantes en este tipo de instituciones y, cuando la ciudadanía exige evitar puertas giratorias, la propuesta del PP va en un sentido totalmente contrario".

Marcos Líndez asegura que desde el PSOE no están "dispuestos a aceptarlo". "Acaba el plazo el miércoles y a día de hoy no hay acuerdo. La propuesta que ha traslado el Partido Popular no es asumible por este grupo parlamentario", ha remarcado.

Además, ha explicado que el PSOE todavía "no ha puesto sobre la mesa ningún nombre" a la espera a ver cómo se desarrolla el proceso de aquí al miércoles. "Si el miércoles no hay otro tipo de acuerdos sería cuestión, en la próxima legislatura, de los grupos que estén representados tratar de llegar a un acuerdo", ha dicho, subrayando que "mientras tanto la Sindicatura está plenamente operativa y los actuales síndicos están en funciones y realizan su labor de una manera encomiable, como la han realizado hasta ahora".

Por su parte, la presidenta del PP de Asturias y portavoz parlamentaria ha asegurado que su grupo va a cumplir el calendario y presentará una candidatura "que cumpla los requisitos", sin confirmar si será Cuervas-Mons u otra persona. "Esperamos que el resto hagan lo mismo", ha dicho Mercedes Fernández, considerando que no presentar candidatura supone "desorden y falta de seriedad", al tiempo que le sorprende que "haya desidia por parte del PSOE".

Desde Podemos, su diputada y candidata a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, ha reiterado la voluntad de su formación para que las candidaturas de renovación de la Sindicatura cumplan criterios de "imparcialidad, profesionalidad e independencia". Así, ha asegurado que Podemos rehuye de "acuerdos en un despacho" y no valorará las candidaturas de otras formaciones hasta que se formalicen. Igualmente, ha adelantado que su grupo va a presentar propuesta "de más de un nombre".

La portavoz de IU, Concha Masa, ha mostrado cautela a "expensas de ver los candidatos" que se proponen. "Si hay candidatos que puedan suscitar consenso los apoyaremos, si no no", ha anunciado.

También cauto ha sido el diputado de Foro, Pedro Leal, comentando que hasta el momento parece que "no hay acuerdo", a la vez que ha recordado que su formación no tiene capacidad de presentar una propuesta "viable" por su cuenta y hasta el momento ningún grupo ha contactado con ellos para negociar propuestas.

Finalmente, al portavoz parlamentario de Ciudadanos, Nicanor García, no le parece "normal" que PSOE, PP y Podemos intenten nombrar en el último pleno a personas que van a fiscalizar en la siguiente legislatura, al entender que "va a haber cambios sustanciales" en la composición de la Junta General tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.