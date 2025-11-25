PSOE de Oviedo, contra la subasta de plazas de aparcamiento en Ciudad Naranco: "No es un mercado persa"

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha pedido este martes al Equipo de Gobierno que "reconsidere su decisión" de enajenar las plazas del aparcamiento municipal de Ciudad Naranco a quien más pueda ofrecer por ellas. "No entendemos el empeño del PP de convertir en un mercado persa la puesta a disposición de la ciudadanía de las 421 plazas", ha dicho.

En una nota de prensa, García Monsalve ha explicado que hasta ahora, ninguna de "las miles de personas" que adquirieron una plaza de parking a la extinta sociedad gestora de estos aparcamientos, Cinturón Verde, fueron a subasta, sino que "todas se vendieron y alquilaron a largo plazo a un precio tasado".

El PSOE, ha agregado, "siempre ha defendido que la venta individual o el alquiler a largo plazo eran las mejores opciones" para dar utilidad a este estacionamiento y ponerlo a disposición de la ciudadanía del barrio.

Sin embargo, consideran que "la propuesta de la concejalía de Patrimonio beneficia a las personas con mayores ingresos". García Monsalve ha defendido que debería fijarse un precio tasado para las plazas y, "en todo caso, adjudicarlas mediante un concurso transparente en el que se valoren el empadronamiento y las necesidades de los interesados". "Es la manera de garantizar que ese patrimonio público se destina a quienes más lo necesitan por no disponer de aparcamiento en el barrio y no acaban en manos de quienes más pueden pagar", ha dicho.

"La presión de la ciudadanía y de la oposición frenaron la intención inicial del equipo de gobierno de Canteli de vender todas estas plazas en lote a un fondo de inversión. Sería imperdonable que ahora el procedimiento para su adjudicación no sea realmente transparente, justo y centrado en lo que debe defender un ayuntamiento: el interés general", ha concluido García Monsalve.

El edil socialista ha reclamado además al equipo de Canteli que aplique el mismo sistema para futuras adjudicaciones de las "miles de plazas de aparcamiento" que aún tiene el Ayuntamiento sin uso después de la "ruinosa operación de Cinturón Verde".