El PSOE de Oviedo pide la comparecencia de Mario Arias por "irregularidades" en la subasta del parking de Ferreros

Archivo - Los concejales del PSOE de Oviedo Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llaneza (Portavoz) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha pedido este miércoles la comparecencia del concejal de Interior y teniente de alcalde Mario Arias (PP) por supuestas irregularidades en la subasta de plazas del aparcamiento de Ferreros, en Ciudad Naranco.

En una nota de prensa, el edil socialista ha puesto sobre la mesa la filtración del número de ofertas presentadas, algo que a su juicio "condiciona el proceso". "Es jugar con las cartas marcadas", ha apostillado.

Desde el PSOE consideran "especialmente grave" la filtración del número de ofertas presentadas a pocos días de que finalizase el plazo, una circunstancia que, advirtió García Monsalve, "puede vulnerar principios esenciales de la contratación pública como la igualdad de trato entre licitadores, la transparencia, la confidencialidad de las ofertas y la libre competencia".

En este sentido, Jorge García Monsalve ha señalado que, "aunque no se haya difundido el contenido e importe de las ofertas, el simple hecho de conocer que hay 150 licitadores para estas 420 plazas condiciona las decisiones de quienes participan en el proceso y alterar el resultado de la subasta".

Según el PSOE, esta situación "puede tener consecuencias jurídicas importantes", ya que, en función de su gravedad, "podría dar lugar a la nulidad o a la repetición del procedimiento". Por ello, el concejal del PSOE ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez y transparencia: "Lo primero es garantizar que el proceso se ajusta estrictamente a la legalidad y, si no es así, adoptar las medidas necesarias para corregirlo".

El Grupo Municipal Socialista solicitó en la comisión de Economía la suspensión cautelar del proceso, la apertura de una investigación inmediata para esclarecer el origen de la filtración y la adopción de medidas que garanticen la integridad del procedimiento, incluyendo su posible retroacción o la convocatoria de una nueva subasta.

En paralelo, la Asociación de Vecinos Activa Ciudad Naranco ha presentado un recurso solicitando la nulidad del proceso por estas presuntas irregularidades, denunciando la vulneración de los principios básicos de igualdad, transparencia y libre concurrencia.

"Es fundamental que el equipo de gobierno dé explicaciones claras y asuma responsabilidades si se confirma que se ha producido una irregularidad", ha concluido Jorge García Monsalve, quien ha reiterado que "la ciudadanía merece procesos limpios, transparentes y con todas las garantías".