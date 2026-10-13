El PSOE de Oviedo pide un plan contra el abandono del deporte en la adolescencia

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OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez, ha pedido este martes un plan contra el abandono del deporte en la adolescencia y ha lamentado que el Equipo de Gobierno haya rechazado elaborar un diagnóstico sobre esta problemática.

En una nota de prensa tras la comisión de Educación y Deportes, Sánchez ha explicado que con su propuesta, el PSOE pretendía "enfocar el esfuerzo del Ayuntamiento en evitar el abandono de la práctica deportiva, favorecer la continuidad de los hábitos deportivos y facilitar la reincorporación de aquellos adolescentes que hayan dejado de practicar deporte".

En opinión de la edil socialista "la transición entre la infancia y la adolescencia supone, en numerosos casos, un punto de ruptura con la práctica deportiva", y la práctica deportiva durante la infancia y la adolescencia "constituye una herramienta fundamental para favorecer un desarrollo físico, emocional y social saludable".

El deporte, ha razonado, "contribuye a la adquisición de hábitos de vida saludables, mejora el bienestar psicológico, favorece la socialización y ayuda a prevenir situaciones de sedentarismo y aislamiento", por lo que "la política deportiva municipal debe garantizar que un adolescente que deja de practicar un determinado deporte no abandone necesariamente la actividad física".