El PSOE de Oviedo pide un plan contra el abandono del deporte en la adolescencia

Archivo - Un niño jugando a baloncesto
Archivo - Un niño jugando a baloncesto - GVA - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 13 octubre 2026 13:55
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   OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez, ha pedido este martes un plan contra el abandono del deporte en la adolescencia y ha lamentado que el Equipo de Gobierno haya rechazado elaborar un diagnóstico sobre esta problemática.

   En una nota de prensa tras la comisión de Educación y Deportes, Sánchez ha explicado que con su propuesta, el PSOE pretendía "enfocar el esfuerzo del Ayuntamiento en evitar el abandono de la práctica deportiva, favorecer la continuidad de los hábitos deportivos y facilitar la reincorporación de aquellos adolescentes que hayan dejado de practicar deporte".

   En opinión de la edil socialista "la transición entre la infancia y la adolescencia supone, en numerosos casos, un punto de ruptura con la práctica deportiva", y la práctica deportiva durante la infancia y la adolescencia "constituye una herramienta fundamental para favorecer un desarrollo físico, emocional y social saludable".

   El deporte, ha razonado, "contribuye a la adquisición de hábitos de vida saludables, mejora el bienestar psicológico, favorece la socialización y ayuda a prevenir situaciones de sedentarismo y aislamiento", por lo que "la política deportiva municipal debe garantizar que un adolescente que deja de practicar un determinado deporte no abandone necesariamente la actividad física".

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