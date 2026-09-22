El PSOE de Oviedo plantea 29 enmiendas a las ordenanzas fiscales para que "mejoren la vida de la gente"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una batería de 29 enmiendas al proyecto de Ordenanzas Fiscales para el año 2027, con el objetivo de "mejorar la vida de la gente" en base a cinco ejes: familia, comercio, servicios esenciales, transición ecológica y acceso a la vivienda.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el concejal Jorge García Monsalve para detallar las propuestas de su grupo de cara a la modificación que se someterá a votación en pleno.

Llaneza ha explicado que desde que comenzó el mandato en 2023, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha incumplido su compromiso electoral de bajar los impuestos y ha protagonizado la "mayor subida del IBI" en estos años. Que traten de afirmar que este año se congelan los tributos, es algo que debería "abochornar" a los dirigentes locales.

El concejal Jorge García Monsalve ha detallado las enmiendas que defenderá el Grupo Municipal Socialista. Entre ellas plantean una "profunda revisión" de las tarifas del servicio de ayuda a domicilio para evitar "copagos excesivos" a rentas medias y pensionistas. Sugieren además la gratuidad de la teleasistencia para mayores de 80 años que vivan solos.

En atención a las personas más vulnerables, el PSOE defiende garantizar el acceso al agua como derecho básico, con un mínimo vital gratuito, y prohibiciones de corte de suministro cuando exista informe favorable de servicios sociales.

Para el comercio local, la cultura y el deporte defienden una bonificación del 30% en las tasas de mercados tradicionales, ferias artesanales y productos locales; la reducción del 75% en la tasa de uso de equipamientos municipales o una tarifa joven para proyectos impulsados por menores de 35 años.

En lo referido a la transición ecológica y la "fiscalidad verde", los socialistas plantean tarifas de estacionamiento vinculadas al nivel de emisiones de los vehículos y bonificaciones del 75% en el impuesto de construcciones (icio) para instalaciones de energías renovables.

En materia de vivienda, y al no incluirse el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el proyecto de modificación de las ordenanzas, el PSOE propone aumentar las bonificaciones en el icio para las actuaciones destinadas a alquiler asequible.