El PSOE de Oviedo propone una guía para simplificar trámites de fiestas populares

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y la concejala Sonia Fidalgo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) - El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición para instar al Ejecutivo local a elaborar una guía sobre la autorización de fiestas y eventos populares, con el objetivo de facilitar a las asociaciones los trámites para la organización de estas celebraciones.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por la concejala Sonia Fidalgo, en la que ha destacado la importancia de que las asociaciones de festejos tengan "las mínimas dificultades" posibles al organizar sus festejos y tengan la mayor garantía jurídica. En este sentido Sonia Fidalgo ha apuntado que el último año "el 20%" de las fiestas populares que se suelen celebrar en el concejo, no se han celebrado porque las asociaciones "no podían asumir" la complejidad de la tramitación administrativa.

Teniendo en cuenta que "no es lo mismo" una fiesta de barrio con poca previsión de afluencia que una gran fiesta que congregue a miles de personas, el PSOE ha propuesto, además de la elaboración de la guía, establecer una clasificación oficial de los eventos según el aforo previsto en tres categorías, con procedimientos administrativos proporcionales.

La primera categoría correspondería a los eventos pequeños, con aforos de hasta 350 personas. Para este tipo de festejos se propone una comunicación previa simplificada y declaración responsable, además de un plan básico de actuación ante emergencias.

Cuando el aforo esté entre 351 y 700 personas, el trámite deberá ser más amplio, con una solicitud de autorización con documentación básica, presencia de medios sanitarios mínimos y un plan de emergencia elemental.

Finalmente, para los grandes eventos, de más de 700 personas, el PSOE propone un procedimiento administrativo completo, con plan de emergencia y evacuación detallado, coordinación previa con los servicios de seguridad y sanitarios, y supervisión técnica municipal.

Otro elemento que a juicio de Fidalgo facilitaría la organización de estas fiestas sería la creación de una ventanilla única municipal para la gestión de eventos. A ello ha sumado un servicio de asesoramiento municipal gratuito a asociaciones para la tramitación administrativa; o estudiar que el Ayuntamiento asume o cofinancie servicios sanitarios o de seguridad cuando sea necesario para garantizar la viabilidad de la celebración. Por último, los socialistas ovetenses piden revisar y reforzar la línea de subvenciones existente para fiestas y eventos populares.