El PSOE de Oviedo propone recuperar la antigua traída de agua de la Pista Finlandesa y señalizar su historia

PSOE propone recuperar la antigua traída de agua de la Pista Finlandesa y señalizar su historia - PSOE

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado una proposición para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que plantea restaurar la antigua traída de agua del Paseo Valdeflora, conocido como Pista Finlandesa, y poner en valor su vinculación con la historia del agua y la minería del Naranco.

La iniciativa propone instalar paneles informativos y códigos QR con información sobre la antigua traída, que desde 1599 y hasta 1875 llevó agua hasta la Puerta Nueva de Oviedo, así como sobre el antiguo tren minero que utilizaba este trazado para transportar el mineral de hierro extraído de las minas del Naranco hasta la estación del Norte y posteriormente a la Fábrica de Mieres.

Llaneza ha señalado que buena parte de los restos de la antigua traída todavía son visibles a lo largo del recorrido y considera que su recuperación permitiría "rescatar del olvido" este elemento histórico.

El edil socialista ha defendido además que divulgar este pasado aportaría "un valor añadido" a la Pista Finlandesa, por la que transitan diariamente cientos de personas.