El PSOE de Oviedo quiere conocer las actuaciones del Ayuntamiento para declarar BIC la colección de arte Cajastur

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha solicitado este domingo al equipo de Gobierno explicaciones sobre las actuaciones realizadas en relación con el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, cuya incoación fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 11 de julio de 2023.

Ballina recuerda en una nota de prensa que esta colección, integrada por miles de obras de pintura, escultura y dibujo --muchas de ellas firmadas por artistas asturianos--, constituye "uno de los legados más relevantes del mecenazgo financiero del siglo XX en Asturias y un referente para comprender la evolución artística de la región".

En la misma nota de prensa indica que en los últimos meses, el Principado ha expresado su intención de recuperar para Asturias las obras que permanecen fuera de la comunidad bajo titularidad de Unicaja, almacenadas en depósitos de Castilla-La Mancha, Madrid o Cataluña. A esta situación, añade, "se suma la preocupación por la falta de información precisa sobre el paradero de cerca de dos mil piezas, así como por la posible existencia de obras extraviadas o deterioradas con el paso del tiempo".

Ante este contexto, el Grupo Municipal Socialista reclama conocer si el Ayuntamiento ha evaluado el impacto que la declaración BIC puede tener sobre los intereses municipales, si prevé personarse en el expediente y qué gestiones ha realizado para defender el patrimonio cultural de la ciudad.

Ballina afirma que este asunto "trasciende la mera tramitación administrativa" y afecta directamente al patrimonio artístico del Principado. "Hablamos de una colección que forma parte de la memoria colectiva y que no puede quedar fuera de Asturias ni dispersa en almacenes; requiere rigor, compromiso y transparencia", señala.

El edil socialista advierte además de que Oviedo no puede mantenerse al margen si aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. "Ser capital es liderar, implica posicionarse e intervenir en los debates y en las cuestiones de primer orden", defiende.