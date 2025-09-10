El PSOE de Oviedo reclama un "punto violeta" en La Ería durante los conciertos de San Mateo

Recinto de La Ería, donde se celebrarán los conciertos de las fiestas de San Mateo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha reclamado este miércoles al equipo de gobierno local la instalación de "un segundo punto violeta" en el recinto de conciertos de La Ería, con el objetivo de reforzar la prevención y atención frente a la violencia sexual durante las fiestas de San Mateo.

"Un punto violeta real, con personal formado y preparado para atender a las víctimas o mujeres en riesgo durante toda la programación de San Mateo", ha afirmado Ponga, quien ha subrayado que el único dispositivo previsto en la plaza de la Catedral "resulta claramente insuficiente ante la dispersión de actividades festivas" y que "el anuncio, esta mañana, de lo que el equipo de gobierno llama 'punto de sensibilización' solo durante los días 16 y 19 parece un intento de escurrir el bulto".

"La programación musical principal se concentra en la carpa de La Ería, junto al Carlos Tartiere, por lo que es imprescindible contar allí con un recurso específico para la prevención y primera atención ante posibles casos de violencia sexual tanto en el recinto de conciertos como en sus inmediaciones", ha señalado a través de una nota de prensa.

El PSOE advierte además de que no basta con mantener un mensaje ambiguo o hablar de "punto de respeto". "El punto violeta debe identificarse claramente como un recurso contra la violencia sexual, con personal formado y preparado para atender a las víctimas o mujeres en riesgo", ha defendido.

Los socialistas recuerdan que llevan tiempo reclamando campañas preventivas y dispositivos de este tipo más allá de San Mateo, durante todo el año, especialmente en los espacios de ocio juvenil. "El compromiso no puede limitarse a un gesto puntual en fiestas. Es necesario reforzar la seguridad y la prevención con medidas claras, valientes y permanentes", ha añadido.