PSOE pedirá en el Pleno reforzar las medidas de vigilancia y comunicación ante la propagación de la gripe aviar

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Ramón Tuero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Ramón Tuero llevará al próximo Pleno una iniciativa con la que buscan que el Gobierno local adopte medidas para extremar la vigilancia ante la propagación de la gripe aviar, especialmente ante casos de aves muertas, y que se dé una información mayor a la ciudadanía.

Tuero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha advertido de que estas plagas vienen para quedarse, por lo que los ayuntamientos, junto con otras administraciones, deben coordinarse para prevenir dar una respuesta rápida.

A nivel local, ha visto importante contener y eliminar el foco de gripe aviar en el parque de Isabel la Católica, una vez que se ha confirmado una segunda ave muerta por esta enfermedad. El edil socialista ha considerado fundamental evitar la propagación a otras aves silvestres y domésticas y que los empleados de Emulsa del citado parque tomen todas las medidas adecuadas.

Ha insistido, en este caso, en que es vital reforzar la detección temprana, la limpieza y la vigilancia, a lo que ha opinado que desde el Ayuntamiento gijonés no se está haciendo todo lo posible.

También ven necesario los socialistas hacer campañas "potentes" a la población ante la propagación de esta enfermedad. Sobre esta cuestión, ha puesto de ejemplo que hay solo tres carteles de advertencia "pequeñitos", solo en el parque de Isabel la Católica.

En paralelo, ha instado a aumentar las medidas de control de gaviotas y palomas, así como de las plagas de ratas, al incrementar todo ello el riesgo sanitario por contacto con personas, según el concejal del PSOE.

Preguntado por la peste porcina africana, ha señalado que también habrá que hacer vigilancia, al augurar que acabará llegando a Asturias. Por este motivo, ha avanzado que quizás planteen en un Pleno que haya un Plan para poder actuar ante este tipo de casos.