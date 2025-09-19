El PSOE pide al alcalde de Oviedo "mesura y sensatez" tras sus declaraciones sobre la huelga de TUA

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza - EURPOA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este viernes las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, sobre la huelga de TUA, el servicio público de transporte urbano, y ha pedido "mesura y sensatez" al regidor.

En declaraciones enviadas a los medios, Llaneza ha cuestionado que Canteli haya dicho que "al menos los estacionamientos de la ciudad estarían llenos y los taxistas tendrían más negocio" durante la huelga. "Declaraciones que, creo, se definen por sí solas", ha señalado el portavoz.

Llaneza ha recordado que "no se trata de una huelga cualquiera". "Es una huelga en un servicio esencial, en un servicio público de transporte urbano que utilizan cada día nada menos que unas 40.000 personas", ha argumentado.

El portavoz socialista ha añadido que "parece evidente que el alcalde no debe utilizar mucho este servicio". "Tampoco se le ve como un gran peatón, y más bien parece haberse acostumbrado demasiado pronto a su coche oficial, del que apenas se baja y que emplea incluso para desplazamientos de poco más de 100 metros".

Finalmente, Llaneza ha pedido al alcalde que "recapacite, que favorezca un acuerdo entre la empresa y los trabajadores en unas demandas absolutamente razonables y legítimas, que llevan reivindicando desde hace demasiado tiempo".

"Si algún día -esperemos que no- hubiera una huelga en el servicio de Aguas, ¿qué sería lo siguiente? ¿Decir que al menos se vendería más agua embotellada? Creo, sinceramente, que sus declaraciones merecen un poco más de reflexión", ha concluido.