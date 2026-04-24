El PSOE pide ampliar los horarios de sus centros de estudio para adaptarse a la realidad actual

Archivo - Centro de Estudios de Santullano, en Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) - La concejala socialista, Natalia Sánchez Santa Bárbara ha reclamado de nuevo la ampliación de horarios en los centros de estudio de Oviedo, insistiendo en la necesidad de adaptar este servicio público "a la realidad actual de estudiantes, opositores y personas que compatibilizan el estudio con su trabajo".

Sánchez Santa Bárbara indicó que la ciudad "tiene la oportunidad de dar un paso importante para mejorar el acceso al estudio", recordando que, aunque el municipio cuenta con ocho centros, "sus horarios aún pueden adaptarse mejor".

En este sentido, señaló que desde el Grupo Municipal Socialista ya se había presentado una propuesta concreta que incluía "horarios continuos, mayor apertura en fines de semana y una mejor respuesta en periodos de alta demanda".

La edil defendó que no se trata de una medida excepcional, sino de una iniciativa que ya funciona en otros municipios. "Creemos que es el momento de retomarlo y avanzar, porque no hablamos de algo excepcional, sino de medidas que ya funcionan en otros municipios y que mejoran la vida de la gente", afirmó.

Además desde el PSOE de Oviedo se incide también en el impacto social de esta propuesta. "Se trata de reforzar un servicio público esencial, apoyar el esfuerzo de quienes se forman y garantizar más igualdad de oportunidades".

No es la primera vez que Sánchez Santa Bárbara plantea esta reivindicación. En distintas ocasiones a lo largo del mandato, la concejala ha instado al equipo de Gobierno a ampliar los horarios y reforzar la red de centros de estudio, especialmente en épocas de exámenes, defendiendo siempre la necesidad de un acceso más flexible y equitativo.