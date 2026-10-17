El PSOE pide compensar a los usuarios de las piscinas del Parque del Oeste por los casi siete meses de cierre

Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo, en el barrio de Olivares, Pórticos 2. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha reclamado al equipo de gobierno que estudie y ponga en marcha medidas para compensar a las personas que disponían de bonos anuales para las piscinas climatizadas del Parque del Oeste por los siete meses de cierre de estas instalaciones municipales.

La concejala ha recordado este sábado que las piscinas cerraron el pasado mes de marzo, por lo que su reapertura prevista para este lunes, 19 de octubre, "habrá supuesto casi siete meses sin servicio para quienes utilizaban habitualmente estas instalaciones deportivas municipales".

Así ha incidido en que se trata de un periodo durante el cual las personas que habían adquirido bonos con una vigencia anual no han podido disfrutar de las mismas, pese a haber pagado.

"Somos conscientes de que las obras son necesarias para mejorar las instalaciones y ofrecer un mejor servicio, pero también hay que tener en cuenta a las personas que pagan por utilizar las piscinas y que han visto cómo se reducía el tiempo efectivo del que podían disponer", ha explicado Natalia Sánchez Santa Bárbara.

Por ello el PSOE considera que el Ayuntamiento debe ofrecer una respuesta proporcionada a las molestias ocasionadas por el cierre y plantea estudiar alternativas como ampliar el periodo de validez de los bonos o aplicar un descuento en su renovación, de manera que las personas afectadas puedan recuperar parte del tiempo de uso perdido.