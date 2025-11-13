El PSOE pide al Gobierno local que abandone su "fallido" Plan Llave y acepte la propuesta del Principado

Archivo - Intervención de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), durante la presentación de la marca 'Gijón Lidera', en el museo Casa Natal de Jovellanos (Gijón). (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero ha instado este jueves al Gobierno local a abandonar de una vez por todas su "fallido" Plan Llave.

Así lo ha hecho después de que el Principado pidiera de forma explícita la cesión de suelo público para construir 300 viviendas que saldrán en régimen de alquiler asequible, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"Carmen Moriyón tiene que colaborar de una vez por todas con otras administraciones como ya están haciendo los municipios que sí han cedido suelo público para construir vivienda pública", ha opinado el edil.

Al tiempo, ha recriminado al concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador, que lanzara este pasado miércoles "exigencias" al Principado y más "en los términos en los que lo hizo".

"No nos extraña que, con ese manejo de las relaciones públicas y esa predisposición a negociar, los resultados en casi tres años hayan sido nulos, evidenciando el aislamiento de Foro, que no tiene capacidad de interlocución con ninguna administración", ha apuntado el concejal socialista.

Sobre el Plan Llave, ha criticado que ponía el suelo de todos los gijoneses a disposición de promotoras privadas, que no tenían que desembolsar ni un euro por adelantado, a cambio de un escaso número de viviendas en un futuro a casi cuatro años vista.

"Pretendían subir el precio de la vivienda protegida para asegurar la rentabilidad de las promotoras privadas", se ha quejado Vaquero, quien ha considerado que ese Plan "sería el mayor expolio de patrimonio público en la historia de este Ayuntamiento".

Por otro lado, han acusado a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón de "frivolizar e instrumentalizar" un problema tan grave como es el acceso a la vivienda.

"Defender los intereses de su propio partido o los de unos pocos, que es lo que están haciendo, y desconocer que la vivienda es el primer problema de los ciudadanos al que hay que dar respuesta, es vivir alejada de la realidad y no entender el problema", ha remarcado el edil del PSOE.