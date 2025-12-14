El PSOE pide información detallada sobre los proyectos financiados con fondos europeos

El concejal del PSOE en Oviedo Jorge García Monsalve y el portavoz Carlos Fernández Llaneza en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la elaboración de un informe detallado sobre el estado de ejecución de los proyectos financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ante la confirmación por parte de la Comisión Europea de que no habrá prórroga en los plazos establecidos para su ejecución.

Según ha explicado el PSOE local en nota de prensa este domingo, la Comisión Europea comunicó el pasado 4 de junio, a través del documento 'NextGenerationEU - El camino hacia 2026', que el 31 de agosto de 2026 será la fecha límite para ejecutar las inversiones previstas y que el 30 de septiembre de ese mismo año finalizará el plazo para presentar las últimas solicitudes de pago.

Ante este escenario, en el que muchas convocatorias tienen cronogramas y fechas de ejecución y justificación incluso anteriores -en gran parte, durante el primer semestre de 2026-, el Grupo Municipal Socialista considera "fundamental" reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Por ello, ha registrado una proposición para que, en el plazo de un mes, se remita a la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación un informe exhaustivo que detalle el grado de avance, la situación administrativa y las previsiones de cumplimiento de todas las actuaciones financiadas con fondos NextGenerationEU de las que el Ayuntamiento de Oviedo sea beneficiario.

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha explicado que disponer de esta información es "imprescindible para anticipar riesgos, garantizar una gestión responsable y evitar la pérdida de financiación europea en un momento en que cada día cuenta".

"Los antecedentes de este equipo de gobierno no invitan al optimismo", ha subrayado el edil socialista, quien ha recordado "la larga lista de ayudas perdidas este mandato", entre las que se encuentran 4,4 millones de euros de los fondos EDUSI; 2,4 millones del proyecto del Mercado de El Fontán, más otros 244.000 euros en intereses; los 2,1 millones para renaturalización urbana; los 1,2 millones para el conjunto medieval de Olloniego, o los 661.000 de la modernización del comercio local.

El edil ha señalado que "hay motivos para estar preocupados" ya que "muchos proyectos siguen en pañales como el Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con 2,1 millones de euros de los cuales solo hay ejecutados a día de hoy menos de 50.000 euros".

En la misma situación, ha añadido, se encuentra la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste, con 2,7 millones de euros de fondos y unas obras que aún no se han contratado. "Extraordinariamente ajustado" está también a su juicio el calendario para el Centro Social de Ventanielles, con 2 millones euros de fondos europeos y que debe estar terminado antes del 31 de marzo.

Y, en el caso del PERTE del Agua para la digitalización del canal del Aramo, con 2,8 millones de euros de fondos concedidos, el proyecto prevé nueve meses de obras, pero "el contrato se adjudicó hace dos meses", ha repasado el edil socialista.