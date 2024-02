El PSOE pide a Moriyón que defina su estrategia en materia de movilidad

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha pedido públicamente al gobierno local liderado por Carmen Moriyón (Foro) que defina su estrategia en materia de movilidad. Así lo ha transmitido el concejal Tino Vaquero esta tarde en la primera reunión del Consejo Sectorial de Movilidad, una reunión que en rueda de prensa ha definido como "decepcionante por parte del Gobierno local y esperanzadora en cuanto a la participación de todas las personas que forman el Consejo".

Vaquero ha instado al concejal del ramo y presidente del Consejo, Pelayo Barcia, a que el punto de partida sea definir cuál es la situación del Plan de Movilidad Sostenible de Gijón aprobado en el pasado mes de mayo, expresando con claridad si se va a mantener o a modificar este documento o, si en su caso se va a redactar uno nuevo que refleje la estrategia a seguir en esta materia.

"No puede mantener un Plan de Movilidad como coartada para cumplir la Ley de Cambio Climático o la Ley de Movilidad Sostenible del Principado y después tomar decisiones contrarias a las líneas estratégicas fijadas en el documento", ha dicho Vaquero.

Para el PSOE es fundamental empezar a trabajar fijando esas directrices estratégicas, ya que no tendría sentido elaborar normas en el ámbito municipal contrarias a las mismas.

"No tendría sentido trabajar para elaborar ordenanzas que no faciliten la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Movilidad Sostenible", ha dicho Vaquero al tiempo que critica que Pelayo Barcia tenga en mente seguir "el formulario de la FEMP para elaborar un marco normativo genérico que no contemple las particularidades de esta ciudad".

VIAL DE JOVE

Sobre el vial de Jove, el PSOE recuerda que es una infraestructura fundamental para Gijón sobre la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene un compromiso "serio", hasta el punto de que es su infraestructura más cuantiosa económicamente a nivel estatal.

"Consideramos que tiene que haber una comunicación directa entre Ministerio, Principado y Ayuntamiento, y la ejecución debe seguir por sus trámites en los tiempos previstos, pero no es de recibo la reacción del Gobierno de Carmen Moriyón, absolutamente fuera de lugar y desproporcionada ante una más que justificada revisión de todas las propuestas técnicas que han concurrido a la licitación. La alcaldesa no es tan locuaz a la hora de hacer autocrítica con todas las obras e infraestructuras que de ella dependen y que están paradas o retrasadas", concluye.