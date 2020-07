PSOE y Podemos acusan a Vox de "atentar contra la libertad de las mujeres" con sus propuestas sobre natalidad

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara ha rechazado este miércoles la propuesta de Vox de un programa de medidas para fomentar la natalidad que ha sido tachado por los grupos de PSOE y Podemos como "un ataque a la libertad de las mujeres".

El grupo Parlamentario Vox proponía que desde el Gobierno se elaborase un programa de medidas para combatir la despoblación, especialmente relativas a la natalidad, entre ellas creación de centros de apoyo a la mujer y quioscos por la vida, con el objetivo de dar apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuación del embarazo, con medidas a adoptar antes y después de dar a luz.

Esos centros servirían también para fomentar políticas de adopción y acogimiento como alternativas al aborto y a los vientres de

alquiler y para elaborar el catálogo de derechos de la gestante y auditoría de su cumplimiento.

Además se reclamaba el establecimiento de medidas de apoyo decidido a las familias numerosas mediante la creación de cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares, como los libros escolares, transporte público, etcétera. También el establecimiento de bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en el acceso a bienes y servicios en nuestro respectivo ámbito de competencia.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha indicado que la situación demográfica de Asturias es fruto de los años de gobiernos socialistas con políticas contrarias a la natalidad.

Desde el PSOE, la diputada Gimena Llamedo ha replicado a Vox que "no hacía falta tanta literatura para contar el mismo cuento del que las mujeres ya conocen el final".

En este sentido ha indicado que si de verdad lo que les interesase a Vox fuese el apoyo a la natalidad conocerían todas las ayudas que ya están vigentes o si tuviesen interés en hablar del apoyo a las mujeres conocerían la red de casas de acogida o la red de centros asesores de la mujer.

"Nos queda claro que ustedes hoy no quieren hablar de eso, ya no engañan a nadie, de lo que realmente quieren hablar no es de demografía es de la libertad de las mujeres y le advierto que la libertad de las mujeres no está en el debate ni en cuestión", ha advertido Llamedo, que ha indicado que el discurso de Vox suena más "a la Sección Femenina que al siglo XXI".

La diputada de Podemos Asturias, Nuria Rodríguez, ha indicado que Vox trata de "enmascarar con un batiburrillo lo que realmente quiere decir" y ha considerado que la diputada de Vox, Sara Álvarez "no calibra la peligrosidad para todas las niñas de lo que está diciendo en la Cámara".

Desde Izquierda Unida han optado por no usar su uso de intervención.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido la votación por puntos de la iniciativa. "Yo respeto tanto a las mujeres como a los hombres de esta Cámara", ha dicho Sergio García.

El grupo parlamentario del PP si ha dado su apoyo a la propuesta de Vox, a pesar de que la diputada Cristina Vega ha indicado que al leerla "se ha sentido aturdida", por lo que han presentado varias enmiendas que buscan enriquecer la iniciativa de Vox. También Foro ha dado su apoyo a la inicitiva, a pesar de que el Gr