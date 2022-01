PSOE, Podemos e IU piden a Foro que recapacite y centre el debate en la cooficialidad y no en la fiscalidad

OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos e Izquierda Unida han pedido este lunes a Foro Asturias que recapacite su propuesta "innegociable" de bajada de impuestos y centre el debate en la reforma del Estatuto de Autonomía con cooficialidad del asturiano y no en la fiscalidad.

En declaraciones remitidas a los medios al término de la reunión celebrada esta mañana en la Junta General entre estas cuatro formaciones, la portavoz socialista Dolores Carcedo ha incidido en que hay tres partidos (PSOE, Podemos e IU) que suman 26 votos y están a favor de la reforma estatutaria con oficialidad, mientras que el objetivo de Foro parece ser la bajada de los impuestos de sucesiones y de la renta.

"Hoy Foro ha trasladado un no a la oficialidad", ha dicho Carcedo, para quien tanto el PSOE, como Podemos e IU han aceptado las condiciones que puso el portavoz de Foro, Adrián Pumares, respecto a exigir una mayoría de 3/5 de la Cámara (27 diputados) para sacar adelante una ley de desarrollo de la oficialidad --la misma mayoría reforzada que requiere la reforma del Estatuto--, mientras que desde Foro ha ido planteando como "innegociables" otras cuestiones, como la fiscalidad.

Carcedo anima a Foro a ofrecer opciones al margen de la fiscalidad, asegurando que tanto los socialistas como Podemos e IU estarán "dispuestos" a negociar para alcanzar un acuerdo.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, califica de "triste" el punto actual en que se encuentra la negociación ya que mientras tres grupos, que cuentan con 26 escaños, tienen voluntad de hablar sobre una reforma con oficialidad, el diputado de Foro solo plantea "bajar impuestos".

"No es el espacio para hablar de impuestos", sostiene Palacios, que ve "imposible" avanzar cuando se está hablando "de cosas distintas". Con todo, confía en que desde Foro se recapacite y ver si se puede resolver la situación porque "hay tiempo" hasta el 31 de enero, fecha que se han fijado como clave para poder sacar adelante una reforma del Estatuto en la presente legislatura.

Para IU, los plazos están "al límite". "26 votos a favor de la reforma del Estatuto y hay uno que sitúa la cuestión de las fiscalidad como elemento insalvable", lamenta el secretario de estrategia política de IU, Alejandro Suárez, que cree posible volver a sentarse a negociar si Foro cambia su planteamiento dentro de plazo. No obstante, insiste en que "mientras la fiscalidad siga siendo insalvable, el bloque de la izquierda no se va a mover" porque "no puede mezclarse el reconocimiento de un derecho, como es la oficialidad, con cuestiones relativas a rebajas fiscales para las clases más privilegiadas".