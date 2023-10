PSOE propone una subida en algunas tasas y precios públicos un 4 % y anima a aplicar el IBI diferenciado

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha avanzado este lunes que su partido presentará once enmiendas al proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2024, principalmente el aumento en un cuatro por ciento en algunas de las tasas y precios públicos en las que el Gobierno local presenta cambios, y otras dos a la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de agua (EMA).

En concreto, se trata de tasas y precios del Patronato Deportivo Municipal, licencias y documentos administrativos, fundamentalmente, pero no proponen la subida en todos, porque hay servicios básicos como el 11x12 que lo usan también familias de rentas bajas.

Por otro lado, Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio, se ha mostrado disconforme con la congelación de la mayoría de impuestos, tasas y tributos para 2024, en lugar de hacer una revisión en profundidad, de cara a garantizar que se mantengan unos servicios públicos de calidad.

A mayores, ha criticado que los pocos ajustes que se hacen por el Gobierno actual "son al alza" y se dedican a reproducir buena parte del proyecto presentado por el Gobierno anterior y que no llegó a ir a Pleno por no contar con apoyos suficientes.

Por otra parte, en las tarifas reducidas de los organismos autónomos para actividades culturales, de ocio, educativas y deportivas, el PSOE quiere incorporar a perceptores del Ingreso Mínimo Vital, y, por otro lado, que la redacción de los bonificados incluya a los perceptores de becas comedor y de ayudas a material escolar, así como quien reúna los requisitos en el caso de centros de educación especial o atención a la discapacidad.

Fuera de las enmiendas, el PSOE propone habilitar un recargo del IBI a viviendas vacías, con lo que, según ella, eso incentivaría a sacar más viviendas en alquiler y a que estas fueran más asequibles.

La edil ha explicado que es un recargo que afecta a quien tiene al menos cuatro viviendas vacías, sin nadie empadronado, en al menos dos años. El recargo puede ir desde el 50 al 150 por ciento en una ciudad con casi 8.400 viviendas vacías y el precio medio alquiler más caro de Asturias, según Pineda. Ha precisado, eso sí, que sería a aplicar más a grandes tenedores de viviendas o inmobiliarias con toda una promoción de pisos en su poder.

Ha pedido, además, la aplicación progresiva de un IBI diferenciado. En este caso, ha animado a tener en cuenta que se trata de gravar un uso más intensivo del entorno urbano. Al tiempo, ha apuntado que ya lo aplican un gran número de ciudades españolas.

Por contra, proponen bonificaciones ligadas a sistemas de energía limpia, como pueda ser comunidades de propietarios que instalen placas solares.

Para la edil socialista, es evidente que no se ha hecho un estudio económico, ni de las necesidades reales, que permitan mantener unos servicios públicos de calidad. Con base a ello, el PSOE plantea entre sus enmiendas ese incremento de tasas y precios públicos, coincidiendo con el aumento retributivo de los empleados públicos en este año.

A esto ha sumado que hay que hacer frente a otras subidas de costes, como la energía, el combustible o el material. Ha matizado, que no con ello quieren una presión fiscal muy elevada, si no moderada y asumible por los ciudadanos, a lo que ha visto preciso hacer un estudio sobre ello.

A este respecto, ha incidido en que se podrían aplicar distintas figuras impositivas, como la del IBI diferenciado o el recargo a viviendas vacías, que podrían suponer la entrada de ingresos.

También ha visto necesario mejorar los índices de cobertura de determinados servicios, como pueda ser la tasa de reposición de antenas móvil, que tiene un coste para el Ayuntamiento de 139 euros, pero solo se cobra 38 euros (27 por ciento).

Pineda ha conminado a hacer un debate de las Ordenanzas Fiscales "desde la seriedad y el rigor", a lo que ha recalcado que se han ceñido al proyecto del Gobierno locas y a las medidas que creen que podrían admitirse a trámite.

Dicho esto, ha apuntado que, tal cual está el proyecto de Ordenanzas Fiscales, aunque el PSOE no ha decidido su voto, no se inclinan a aprobarlo.

Pineda ha insistido en la necesidad de actualizar los precios, pero sabe que el Gobierno local no está a favor de ello. Pese a todo, ha señalado que tras la Comisión del próximo miércoles donde se debatirá sobre las citadas Ordenanzas, el PSOE, conforme a las enmiendas aprobadas y los cambios hechos, valorarán si dan o no su apoyo.

Ha defendido, respecto al IBI diferenciado, que el PSOE, en 2020, lo presentó en su proyecto de Ordenanzas. "No tenemos ningún problema ideológico con ello", ha asegurado la edil, que ha recalcado que sí apuestan por él, pero que no castigue en exceso la actividad económica y que se vaya implantando paulatinamente.

Además, ha asegurado que, si no se llegó a implantar, no fue por motivo ideológico, si no que se dejó sin efecto la pandemia de la COVID-19, y después por la crisis energética y de precios de material. Según Pineda, se entendió que no era momento de meter más presión fiscal a la actividad económica.