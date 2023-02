El PSOE quiere "pacificar" el Muro "reduciendo el tráfico y ganando el necesario espacio para los peatones"

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número 3 de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones municipales en Gijón, Constantino Vaquero, ha avanzado este jueves las intenciones de los socialistas para el Muro de San Lorenzo. "Vamos a pacificar el muro reduciendo el tráfico y ganando el necesario espacio para los peatones hasta que haya una alternativa que permita ir eliminando el tráfico paulatinamente", ha explicado Vaquero.

Vaquero, junto a la número 4 de la candidatura, la actual diputada autonómica Carmen Eva Pérez, han explicado que están trabajando en el denominado 'Plan Costa', un documento que incluirá una solución para la zona del Muro "desde una perspectiva global".

"Gijón paseará junto al mar desde la playa de la Ñora hasta la Playa del Arbeyal. Ganaremos espacio para los peatones haciéndolo compatible con los vehículos allí donde sea necesario", han indicado los socialistas.

Además, Vaquero ha dicho que espera que la derecha "no vuelva a caer en la tentación de presentarnos mil dibujos irrealizables desde el punto de vista técnico y sobre todo económico". En este punto se ha referido a la candidata a la Alcaldía por Foro Asturias, Carmen Moriyón, y ha dicho que en su etapa de alcaldesa presentó en 2015 un "dibujo galáctico" del muro de San Lorenzo, que fue rechazdo porque "no era realizable". "El papel lo aguanta todo pero la ciudad no puede ni debe permitirse más vendedores de elixir", ha añadido.