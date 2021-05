El PSOE reclama la aprobación de la ordenanza que regula la cesión de uso de locales municipales

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha urgido al equipo de gobierno que apruebe la ordenanza reguladora de la cesión temporal de uso de bienes inmuebles a entidades sin ánimo de lucro, cuyo texto quedó listo el pasado mandato.

Según ha explicado el PSOE a través de una nota de prensa, la Junta de Gobierno adoptó en febrero de 2019 un acuerdo sobre este texto legal y en el mes de marzo, los grupos municipales presentaron sus enmiendas. Sin embargo, señalan que pasados dos años, sigue paralizada su tramitación por PP y Ciudadanos.

Los socialistas explican que durante la elaboración del texto de la nueva Ordenanza Reguladora de la Cesión de Uso de Bienes Inmuebles, el servicio municipal de Gestión del Patrimonio realizó un trabajo muy detallado de diagnóstico de la situación. En aquel momento, año 2016, se detectó un total de 63 locales municipales en estado de cesión, lo que supone 18.849 metros cuadrados de espacios municipales.

"Es necesario tener una norma ya. El pasado mandato se hizo un trabajo ingente para ver cómo estaban realmente las cosas y nos encontramos un desbarajuste inasumible, con casos en los que ni siquiera se sabía cuántas llaves de un local existían y quién las tenía. Eso no puede suceder. Tiene que haber unos criterios y unas obligaciones fijadas legalmente y no entendemos por qué el PP y Ciudadanos no han continuado con lo que ya estaba hecho", declaró el portavoz socialista Wenceslao López.

El Grupo Socialista considera que las numerosas situaciones detectadas de uso "irregular e incontrolado" de locales municipales no pueden prolongarse por más tiempo. Considera que la ausencia de un respaldo legal claro también ha provocado que en muchos casos "haya espacios infrautilizados y algún otro supuesto en el que estado de conservación es lamentable".

Teniendo en cuenta que la parte más compleja del trabajo ya está hecha, el Grupo Socialista propone que "sin dilación se tramite ya el proyecto de ordenanza reguladora de la cesión de uso de bienes inmuebles y además, para evitar perjuicios a terceros en esta situación transitoria, que se suspenda cautelarmente cualquier trámite que implique nuevas cesiones o afecte a las ya realizadas".