El PSOE reclama al equipo de gobierno soluciones ante las "deficiencias" de la ayuda a domicilio

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga y Sonia Fidalgo han reclamado este martes al equipo de gobierno, del PP, que soluciones la situación de la ayuda a domicilio en la zona rural, donde se registran "deficiencias" desde hace meses.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza del Ayuntamiento, han recordado que se trata de uns servicio que atiende a unas 150 personas.

Exigen al equipo de gobierno que actúe de inmediato para garantizar una atención "digna y de calidad". Ponga ha explicado que el Grupo Municipal Socialista solicitó la comparecencia de la responsable del área de Políticas Sociales para que diera explicaciones sobre los "continuos problemas" en la prestación del servicio.

"Lejos de ser casos puntuales, como se nos había dicho en el Pleno, casi un tercio de las personas usuarias de la ayuda a domicilio rural han presentado reclamaciones formales por escrito y registradas", señaló. "Eso no significa que el resto esté conforme: también estamos recibiendo muchas quejas de familiares preocupados por el descenso en la calidad del servicio", ha añadido.

Ponga ha subrayado además que, solo después de que el PSOE registrase la solicitud de comparecencia, el equipo de gobierno reaccionó poniendo en marcha un plan de seguimiento que comenzó el 20 de octubre. "Esto demuestra que hasta entonces, y desde que en mayo cambió la empresa y comenzaron los problemas, no se habían tomado decisiones para abordar la situación de manera adecuada", ha afirmado.

"La ayuda a domicilio rural tiene que tener la misma calidad y excelencia que la urbana. Las personas del ámbito rural tienen el mismo derecho a recibir un servicio digno, y más aún cuando hablamos de personas vulnerables. No caben excusas, reajustes ni adaptaciones: se trata de una cuestión de derechos básicos", ha defendido.

Por su parte, Sonia Fidalgo ha puesto el foco en las situaciones que estaría causando esa mala calidad del servicio. "Entre las incidencias se incluyen cambios de horarios sin previo aviso, retrasos y alteraciones que afectan directamente al bienestar de las personas atendidas. Nos hablan de casos en los que se avisa con apenas 45 minutos de antelación de que la auxiliar llegará más tarde, o de situaciones en las que se juntan el desayuno y la comida. Todo eso desajusta completamente las rutinas y la conciliación familiar", ha alertado.

"El problema grave aquí es que estamos hablando de personas muy vulnerables, que necesitan profesionales que las ayuden a asearse, a tomar la medicación a la hora, a vestirse, a comer. Y eso no se está dando como debería de hacerse. Nuestra obligación es exigir que se actúe y que se solucione cuanto antes, porque el tiempo pasa y las personas afectadas no pueden esperar", ha reclamado Fidalgo.

Ponga ha insistido en que el Ayuntamiento debe priorizar la calidad del servicio por encima de cualquier criterio económico. "En la gestión de la ayuda a domicilio rural no se puede pensar en la rentabilidad, sino en la atención a las personas. Lo que está ocurriendo es fruto de una mentalidad que busca ajustar tiempos y costes en lugar de garantizar una atención adecuada a quienes más lo necesitan", ha insistido la socialista.