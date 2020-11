El PSOE reclama a PP y Ciudadanos no utilizar el Ayuntamiento de Oviedo como "ariete político" contra el Principado

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de la capital asturiana ha calificado este miércoles de "totalmente reprochable" que PP y Ciudadanos utilicen el Ayuntamiento de Oviedo como "ariete político" contra el Principado.

En ese sentido, en referencia a la gestión de la crisis sanitaria han recordado que el Ayuntamiento "no tiene ningún respaldo técnico que avale sus posiciones" tras que este miércoles aprobaran, con el apoyo de Vox, una proposición que insta al Principado a reabrir todo el comercio minorista.

Para los socialistas, ante la gravedad de la pandemia, el Ayuntamiento "debe sumar esfuerzos y mantener una posición de lealtad, respeto y colaboración hacia el resto de administraciones públicas".

"No es admisible que el gobierno municipal pretenda constituirse en comité de expertos frente a la pandemia, cuando además no tiene ninguna competencia en salud", han indicado a través de nota de prensa, para recordar a PP, Ciudadanos y Vox que "no poseen información completa y contrastada para tomar una decisión sobre la gestión sanitaria del COVID-19".

Ante eso, han reclamado al PP y Ciudadanos que apuesten "por un cauce fluido de diálogo y cooperación con el Principado para lograr preservar con las mayores garantías posibles la salud" y "no actuar como la extrema derecha de Vox para sembrar desconcierto en la ciudadanía".

"Creemos que en un momento en el que vivimos el pico más alto de contagios y muertes por COVID-19 los cargos públicos deben poner en primer plano el bienestar de la ciudadanía y no sus intereses partidistas porque en estas circunstancias, les guste más o menos, lo primero es la defensa de la vida", han sentenciado.