El PSOE trasladará al Pleno de septiembre el debate sobre el modelo turístico que promueve el gobierno local

OVIEDO/GIJÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE gijonés elevará al próximo Pleno ordinario del mes de septiembre el debate acerca del modelo turístico que promueve el gobierno local. A través de una iniciativa plenaria, los socialistas quieren conocer qué medidas se han adoptado durante la época estival para garantizar el turismo sostenible y de calidad.

Para la edil María Caunedo, "este verano, especialmente durante este mes de agosto, se está viendo que las políticas de la derecha podrían derivar en un turismo masivo y descontrolado generador de problemas para vecinos y vecinas: suciedad, saturación del espacio público, dificultades en la movilidad, inseguridad, ruido, etc".

Consideran los socialistas que en buena medida los perjuicios citados vienen de la mano de las actividades programadas desde el área de Festejos, es decir, de un exceso de oferta en zonas de máxima afluencia que, sin excluir el Paseo Gastro, han propiciado incluso situaciones de riesgo, como ocurrió en algunos conciertos celebrados en la Plaza Mayor.

"No han contribuido a mejorar la sostenibilidad y la calidad turística de nuestro municipio. La descoordinación entre Foro, PP y el tránsfuga de Vox han provocado la tormenta perfecta en época estival: un desequilibrio irresponsable incompatible con una ciudad habitable y sostenible", cree el PSOE.