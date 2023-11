El PSOE urge medidas para asentar población joven con empleo de calidad y vivienda asequible en Oviedo

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este jueves medidas que permitan asentar población joven en la ciudad, a través de empleos de calidad con buenos salarios y viviendas asequibles.

El PSOE ovetense ha presentado en un encuentro informativo un informe sobre la evolución del empleo y la estructura social de Oviedo, a partir de datos del Sadei, el INE y la AEAT. Entre las conclusiones, la concejala Marisa Ponga ha explicado que los bajos salarios y la vivienda cada vez más cara "expulsan" a los jóvenes de la ciudad e impide que se asienten en Oviedo en favor de otras localidades cercanas como Lugones o Llanera.

Oviedo, explican los socialistas, destruye empleo desde 2009, y más intensamente desde 2019. En concreto, la construcción ha perdido 5.000 empleos, el comercio 3.000 y las ramas financieras y de fabricación de productos metálicos 1.000.

En el lado opuesto, entre 2009 y 2022, el sector sociosanitario ha sumado 3.000 empleos. Las actividades de los hogares ganan 1.300 afiliaciones, 900 en hostelería y las actividades artísticas 800. La transformación de metales, entre los que se incluyen los contratos de la fábrica de armas de Trubia y Expal, suma entre 500 y 600 contratos desde 2009. Con estos datos, se han perdido 2.241 afiliaciones en ese periodo, 858 entre 2019 y 2022.

De estos datos el PSOE extrae la conclusión de que, si bien Oviedo destruye empleo, esta no es una situación "inexorable". Lo que ocurre, en opinión del concejal Javier Ballina, es que las políticas del Equipo de Gobierno liderado por Alfredo Canteli "no permiten" revertir la situación o "no está tomando las medidas que debería" para ello.

En este punto han planteado las "fortalezas" de Oviedo para darle la vuelta a la situación. Entre ellas defienden apostar por sectores que aporten valor añadido como el del conocimiento, la Universidad, actividades artísticas e industria. También han apuntado a la necesidad de que Oviedo ejerza un "liderazgo" en el área central para evitar que pierda "peso relativo" y a la importancia de que Oviedo participe de la realidad Europea y sea "activa".

Se trata, según ha resumido el portavoz del PSOE Carlos Fernández Llaneza, de no poner "todos los huevos en la misma cesta" y "mirar hacia el futuro" buscando nuevas actividades económicas relacionadas con la Universidad y con la industria. El PSOE ha pedido una apuesta por la industria de defensa, en la que existe empleo de cualificación elevada.

Llaneza ha indicado que "no tiene nada en contra", por ejemplo, de la iluminación navideña a la que se han destinado 1,5 millones de euros, pero se ha preguntado cuánto se destina a política industrial en el concejo. "Es necesario buscar el equilibrio", ha enfatizado, remarcando que hay "otras prioridades" en Oviedo más allá de que la calle esté "llena" y el comercio y la hostelería funcionen.

Oviedo, ha agregado la concejala Marisa Ponga, "tiene los mimbres suficientes" para adaptarse a los cambios que se están produciendo. Su "gran transformación" económica y social, ha agregado, pasa por "regenerar" el tejido económico, mejorar la movilidad, crear zonas de bajas emisiones, mejorar en cohesión social y tomar medidas " de acompañamiento" a la sociedad acompañadas de un "buen" desarrollo urbanístico, orientado a las personas.

Este desarrollo urbanístico pasa por aprovechar la oportunidad que supone la antigua fábrica de armas de La Vega, en la que los socialistas defienden el mantenimiento integral de la parcela, sin dividirla con una carretera, y la construcción de un número "razonable" de viviendas públicas de alquiler asequible.