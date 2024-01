El PSOE ve "una incongruencia más" de Moriyón el uso de animales en la cabalgata de Reyes

OVIEDO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha dicho este lunes que el uso de animales en la cabalgata de Reyes es "una incongruencia" más del gobierno de la alcaldesa Carmen Moriyón (Foro), quien aprobó en su segundo mandato una iniciativa del PSOE e IU para impedir la instalación de circos con animales en el municipio, según han afirmado los socialistas en una nota de prensa.

"Una vez más, la alcaldesa vuelve a ir en contra de su criterio y defiende a los animales según le interesa", ha dicho la concejala socialista María Caunedo.

Según ha explicado el PSOE, el anuncio del "concejal tránsfuga" y presidente de Divertia, Óliver Suárez, para el desfile del 5 de enero incumple, además, la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

"La utilización de animales en dicho desfile es un paso atrás innecesario y queremos manifestar nuestra disconformidad. El ruido, el confeti o que no puedan beber en todo el recorrido no son condiciones adecuadas para ellos ya que se encuentran fuera de su entorno, es decir, de un espacio natural. Carmen Moriyón no puede considerarlos como diversión acorde a su antojo", ha añadido.