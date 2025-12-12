Pumares dice que Barbón "actua con cobardía" e intenta "repartir culpas para tapar los casos de machismo del PSOE"

Archivo - El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado este viernes al Presidente del Principado y dirigente de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, de "actuar con cobardía política y de intentar repartir culpas para tapar los escándalos del PSOE".

Pumares se ha referido así en nota de prensa a los casos de presunto acoso sexual en el PSOE que han salido a la luz en los últimos días y ante los que Barbón ha asegurado este viernes que "no es un 'Me Too' del PSOE, es un 'Me Too' de toda España".

Pumares ha señalado que "aún siendo cierto que el machismo es un problema que interpela y afecta a toda la sociedad, las declaraciones de Adrián Barbón intentando justificar los casos de machismo del Partido Socialista, además de llegar tarde, son una auténtica vergüenza".

Para el diputado, el discurso de Barbón "solo busca desviar la atención de los presuntos casos de acoso sexual imputados a varios cargos socialistas, evitando asumir responsabilidades políticas claras". Así, ha lamentado que "el presidente de Asturias pretende echar la culpa a todos para tapar lo que está ocurriendo en su partido, escondiéndose detrás de los discursos feministas que sus propios compañeros han pisoteado".

Pumares ha pedido a Barbón que "abandone la estrategia de la confusión y pida disculpas sinceras por el estrepitoso fracaso del PSOE a la hora de proteger a sus propias compañeras frente al acoso machista".