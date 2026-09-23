Pumares (Foro) y Barbón marcan sus diferencias sobre el futuro del Pireca y la gestión de residuos en Asturias

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OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, y el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), han marcado sus diferencias sobre el futuro Plan Integrado de Residuos de Asturias (Pireca) y la gestión de residuos en la región. Pumares ha tildado la presente legislatura de "perdida" en esta materia, mientras que el jefe del Ejecutivo asturiano ha defendido que la futura planificación responderá a las propuestas de consenso del Consejo de Gobierno y ha calificado de "clave" el uso del combustible sólido recuperado (CSR) en La Pereda.

Durante la segunda sesión del debate de orientación política celebrado en el Parlamento autonómico, el diputado de Foro ha reprochado a Barbón la falta de concreción sobre el destino de las 150.000 toneladas anuales de CSR que se van a producir en la planta de tratamiento de la fracción resto. Asimismo, Pumares ha cuestionado si el nuevo plan de residuos recogerá explícitamente la posibilidad de una valorización energética o si, por el contrario, la gestión autonómica se encamina hacia un nuevo revés en los tribunales.

"¿Va a hablar el Pireca y va a incluir la posibilidad de una valorización energética, sí o no? Y, en caso de que sea que no, ¿qué alternativa se plantea? Porque, si no, corremos el riesgo de que la justicia una vez más lo tumbe, igual que pasó hace más de una década", ha advertido.

Por su parte, el presidente del Principado ha anunciado que saldrá a información pública y a tratamiento, y fijará propuestas de "puntos de encuentro" entre las fuerzas del Gobierno tras admitir que existen visiones contrapuestas dentro del seno del Gobierno autonómico formado por PSOE e IU-Convocatoria.

En su intervención, Barbón ha planteado también su postura personal respecto a la utilización de los residuos para la producción energética en Hunosa. "Yo, presidente, Adrián Barbón, tengo muy claro que el hecho de que el CSR pueda tener un tratamiento y un uso en la combustión de la central de biomasa de La Pereda es clave para la supervivencia de La Pereda y es clave para la supervivencia de Hunosa", ha defendido.

Pumares ha insistido al término del debate en que la alternativa de La Pereda se encuentra inmersa en un procedimiento judicial por haberse tramitado de forma incorrecta por la Consejería de Medio Ambiente en la pasada legislatura, por lo que ha insistido en reclamar soluciones definitivas y garantías jurídicas para evitar nuevos reveses en los tribunales.