Pumares (Foro) cree que las cuentas no son las que necesita Asturias

Archivo - El diputado de Foro, Adrián Pumares - FORO - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, realizó este lunes una primera valoración del proyecto de Ley de Presupuestos del Principado para 2026, advirtiendo de que "no es el que necesita Asturias" y criticando que el Gobierno pretenda que la Junta General analice y apruebe unas cuentas de casi 7.000 millones "en un plazo irreal y contrario a cualquier trabajo parlamentario serio".

Pumares denunció que el Ejecutivo haya entregado el proyecto el 1 de diciembre para aprobarlo el día 29, y subrayó que "en solo 28 días es imposible tener un debate serio, riguroso y transparente sobre unas cuentas de casi 7.000 millones de euros".

"El Gobierno de Barbón no quiere que se contrasten sus cifras ni que se planteen mejoras: solo quiere sacarlos adelante deprisa y sin controles", dijo.

Adrián Pumares lamentó además que "este proyecto de Presupuestos confirma que el Gobierno de Barbón ha renunciado a reformas y sigue apostando por un modelo agotado que no da respuesta a los desafíos que Asturias tiene por delante".