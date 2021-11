Pumares (Foro) critica la oposición del expresidente Rodríguez-Vigil a la oficialidad del asturiano

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este sábado la postura contraria a la oficialidad del asturiano del expresidente socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, y ha puesto de manifiesto que el expresidente firmó contra la oficialidad mientras se estaba celebrando una manifestación en defensa del Hospital de Jarrio.

"Hoy, mientras algunos participábamos en Oviedo en una manifestación en defensa del Hospital de Jarrio, el expresidente socialista Rodríguez-Vigil participaba en un acto organizado por VOX a través de su plataforma contra la cooficialidad", ha dicho Pumares. Rodríguez-Vigil firmó a las 12.00 horas en Oviedo y la movilización comenzó a las 12.30 horas en las inmediaciones de la Estación del Norte.

Para Pumares, "no es de extrañar" este hecho, ya que Rodríguez-Vigil decía en 2009 que los hospitales comarcales "no tienen sentido" y defendía un solo área sanitaria para Jarrio y Avilés. "Sinceramente, me alegro enormemente de haber estado con los vecinos del Occidente y no con el del Petromocho", ha apostillado Pumares, en referencia al escándalo político que derivó en la dimisión del expresidente en 1993.