Pumares (Foro) dice que el acuerdo presupuestario de Tomé "es un paripé"

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, se ha referido este domingo al acuerdo presupuestario entre el Gobierno del Principado y su compañera en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Pumares considera que el apoyo de Covadonga Tomé al proyecto de presupuestos del Principado "no tiene pies ni cabeza, es un paripé", ya que, según ha comentado, ha dado el 'sí' sin conocer el texto y sin una negociación real.

El diputado añade que las propuestas incluidas en el acuerdo ya estaban previstas desde hace meses, algo que el propio PSOE habría trasladado a Foro Asturias en conversaciones previas.

Pumares critica que se intente "revestir" el pacto con propuestas sin sentido o ya previstas, y acusa al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, de entrar en una "mala" dinámica en la que "antepone la comodidad sobre la defensa de los intereses de Asturias, una forma de hacer política con la que Foro Asturias no está dispuesto a colaborar".

En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU. Suman 22 diputados de los 45 que conforman el Parlamento asturiano, de forma que necesitan algún apoyo más para sacar las cuentas adelantes. Con el respaldo de Tomé ya lo tienen garantizado, porque 23 sufragios son suficientes para tumbar cualquier enmienda a la totalidad.