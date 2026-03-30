Pumares (Foro) exige que Asturias inicie las negociaciones para asumir las competencias ferroviarias

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha insistido una vez más en la necesidad de que el Principado de Asturias asuma las competencias en materia ferroviaria y que comiencen las negociaciones con el Gobierno central.

A juicio de Pumares, cumplir con el Estatuto de Autonomía y asumir las competencias "es la única forma de contar con una red de cercanías que atienda a las necesidades de Asturias".

El secretario general de Foro Asturias ha recordado que el artículo 10.1.5 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias permite que se asuman las competencias de los ferrocarriles cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio del Principado de Asturias, por lo que ha exigido al Gobierno presidido por Adrián Barbón "iniciar las negociaciones con el Gobierno de España para dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía, garantizando previamente la puesta a punto de las infraestructuras ferroviarias y del material rodante, y asegurando también una financiación adecuada que garantice el mantenimiento óptimo de las Cercanías asturianas".

El diputado consideró la transferencia de las competencias "una oportunidad de oro para impulsar la red de Cercanías, puesto que se pueden elevar los ingresos, tanto por un aumento en el número de viajeros como en el de mercancías, a la par que se mejora el servicio".

Por ello, insistió en "abrir un proceso de negociación para que el Ministerio de Transportes aporte una parte de la financiación para su actualización y explotación".