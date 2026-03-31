Pumares (Foro) exige depurar responsabilidades políticas un año después del accidente mortal en la mina de Cerredo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha exigido este martes, cuando se cumple un año del accidente mortal en la mina de Cerredo (Degaña), "depurar las responsabilidades políticas" por el suceso que provocó la muerte de cinco trabajadores y dejó otros cuatro heridos.
"Hay al menos dos o tres cuestiones claras", ha asegurado Pumares, quien ha criticado que "la Administración miró para otro lado" mientras "una empresa pirata actuaba con total impunidad" extrayendo carbón de forma ilegal.
"Cómo es posible que una empresa pueda haber actuado con tal impunidad en el Principado de Asturias y que la Administración no se enterase de absolutamente de nada, que es lo que al final ocasionó el fallecimiento de esas cinco personas", se ha preguntado el portavoz de Foro.
Pumares ha señalado que "hay responsabilidades políticas claras" y ha denunciado que "quien está detrás de esas responsabilidades políticas sigue ocupando otra responsabilidad", en referencia al exconsejero Enrique Fernández, que ahora es presidente de Hunosa, y a su sucesora, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.
"Sabemos también que ese proyecto de investigación complementaria (PIC) era una ficción jurídica, era un auténtico fraude de ley que lo que permitió fue actuar como un coladero y que una empresa pirata sacase carbón de forma ilegal y finalmente se provocase el fallecimiento de cinco mineros", ha recalcado Pumares.
El portavoz de Foro ha insistido en que "la clave es determinar las responsabilidades políticas, que es evidente que las hay, y también poner mecanismos para que esto no vuelva a suceder".