Pumares (Foro) pide a Del Arco que "no traslade a los Ayuntamientos su incompetencia" por la espera en dependencia

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha pedido este jueves a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, que no "traslade a los ayuntamientos su incompetencia" en la gestión de las listas de espera de las ayudas a la dependencia en Asturias.

En una rueda de prensa, Pumares ha criticado el plan de la Consejería de pedir ayuda a los ayuntamientos para tramitar estas ayudas, el 'Plan Agiliza' y ha asegurado que los consistorios ya están asumiendo competencias que "no les son propias" y deben afrontar la "dejación de funciones" del Gobierno autonómico en otros asuntos.

Ante el atasco en la resolución de las ayudas a la dependencia, Pumares ha explicado que habló con representantes de ayuntamientos tanto grandes como pequeños y todos han coincidido en que sus servicios sociales ya tienen mucha carga de trabajo y no pueden afrontar hacer frente a cuestiones que son competencia de la Administración autonómica.

El diputado de Foro Asturias ha lamentado que ayer en el pleno los grupos de la izquierda avalaran la gestión de Del Arco y votaran en contra de la reprobación de una consejera que "ha demostrado su incompetencia". "Si tuviésemos un presidente que de verdad estuviese pegado a los problemas de Asturias y no se dedicara a hacer un 'house tour', Del Arco estaría cesada desde hace meses", ha aseverado.