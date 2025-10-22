Pumares (Foro) plantea en la Junta General un plan integral para mejorar la gestión de residuos en Asturias

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha presentado este miércoles una moción en la Junta General del Principado en la que reclama una batería de medidas para mejorar la gestión de residuos en la comunidad. En su iniciativa, insta al Ejecutivo autonómico a devolver a los ayuntamientos las cantidades cobradas en exceso en 2025 por el tratamiento de la bolsa negra, al haberse fijado una tarifa de 80 euros por tonelada basada en la previsión de entrada en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento en el último trimestre de ese año.

Asimismo, reclama al Gobierno asturiano que aclare el modelo de gestión propuesto para dicha planta, garantizando su correcta planificación y dotación de personal. La moción también exige inversiones en tecnología para el aprovechamiento del combustible sólido recuperado (CSR), así como una solución definitiva para su valorización.

Pumares plantea además medidas para incrementar las tasas de reciclaje y asegurar el cumplimiento de los objetivos europeos, incluyendo cambios en el modelo de recogida, incentivos económicos, campañas informativas y mejoras en infraestructuras como puntos limpios y contenedores.

El texto insta también a elaborar sin más demoras el Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular en Asturias (PIRECA) 2025-2030, con indicadores de seguimiento y soluciones al vertido y a la gestión del CSR.

Finalmente, la moción propone ayudas específicas a los ayuntamientos para mitigar el impacto de la subida de tarifas de recogida de basuras, el incremento de fondos para políticas compatibles con el desarrollo sostenible, y la creación de servicios de asesoramiento especializados para entidades locales y empresas.

La moción fue sometida a votación por puntos, obteniendo apoyos parciales de la Cámara. De este modo, la Junta General ha impedido que se devuelva lo cobrado de más por Cogersa durante 2025 y que se aclare cuál va a ser el modelo de gestión para la planta de tratamiento de la fracción resto paralizada tras un incendio en 2024. También ha sido rechazada la puesta en marcha de ayudas y medidas para que los ayuntamientos minimicen el impacto en la ciudadanía de la subida en la tarifa por la recogida de basuras y a destinar fondos para compatibilizar la actividad económica con el desarrollo la preservación del medio ambiente.