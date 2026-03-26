Pumares (Foro) rechaza los planes del Gobierno asturiano para el corredor del Nalón: "Es un retroceso injustificable"

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. Vía rápida que une Laviana y Langreo y que conecta con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera, con una línea continua de color rojo en la mediana entre Sama y El Entrego. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha mostrado este jueves su rechazo a los planes del Gobierno autonómico para el corredor del Nalón (AS-117), asegurando que es "un retroceso injustificable", además de una alternativa "claramente insuficiente" al desdoblamiento total de la vía, tal como se había anunciado inicialmente.

En una nota de prensa, Pumares ha anunciado que presentará una iniciativa parlamentaria para ejecutar el desdoblamiento de la vía, rechazar la alternativa del Gobierno y reforzar la seguridad y el transporte público en esta concurrida vía.

Pumares ha denunciado que la decisión de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de sustituir el desdoblamiento por la construcción de carriles de incorporación y salida en ocho enlaces supone una alternativa "claramente insuficiente" que no resuelve los problemas estructurales de capacidad y siniestralidad de la vía.

Supone además un "claro retroceso" respecto a los compromisos adquiridos especialmente grave si se tiene en cuenta que el propio Parlamento asturiano aprobó por unanimidad en febrero de 2024 una Proposición No de Ley instando al Gobierno a licitar el desdoblamiento del Corredor del Nalón durante la presente legislatura. En este sentido, Pumares ha advertido que "el Ejecutivo está desoyendo de forma evidente la voluntad del Parlamento asturiano".

Mientras se ejecuta este desdoblamiento, Pumres ha pedido la adopción "inmediata" de medidas para reducir la siniestralidad de la vía, entre ellas el refuerzo de los controles de velocidad, la presencia de agentes de tráfico y la habilitación de un tercer carril reversible que permita adaptarse a las necesidades del tráfico.

La iniciativa también reclamará al Gobierno de Barbón la mejora de las conexiones de transporte público en la Cuenca del Nalón, como parte de una respuesta integral a los problemas de movilidad del territorio.

Pumares ha recordado que, según los datos del año 2019, circulan diariamente por la AS-117 22.387 vehículos, lo que sitúa a esta vía como "la de mayor capacidad del Principado de Asturias que está sin desdoblar". Por ello entiende que "renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón es renunciar al futuro de la Cuenca Minera".