Pumares (Foro) reclama la actualización de los complementos autonómicos universitarios por docencia e investigación

El secretario general de Foro y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, durante su reunión con la Junta de personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo. - FORO ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado este jueves al Gobierno asturiano la actualización de los complementos autonómicos por docencia e investigación para el profesorado universitario, que llevan sin modificarse desde 2008.

Pumares, que se reunió esta mañana con la Junta de personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo, ha subrayado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reconoce estos complementos y establece que su desarrollo y regulación corresponde a cada comunidad autónoma. Sin embargo, ha recordado que, aunque fueron acordados en 2004, "desde 2008 no han sido actualizados en los términos establecidos".

El portavoz de Foro Asturias ha lamentado además la "falta de diálogo por parte de la Consejería con el profesorado", ya que, según ha indicado, "por parte del Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad no se da respuesta a las reivindicaciones del profesorado universitario, a pesar de que la Directora General de Universidades se comprometió a ello a principios de año".

Pumares ha advertido de que la ausencia de actualización de estos complementos supone "un incumplimiento de los acuerdos con el profesorado y ha generado una pérdida significativa de su poder adquisitivo".

El diputado autonómico ha anunciado que preguntará al Consejero sobre este asunto en la próxima comisión parlamentaria y ha insistido en que "en lugar de propuestas electoralistas que no solucionan los problemas a los que se enfrenta la Universidad de Oviedo, Adrián Barbón podría empezar por cuidar el talento, pagando a los docentes e investigadores lo que les corresponde".