Pumares (Foro) reclama a Educación garantizar antes del inicio del curso la cobertura de las plazas docentes previstas

Archivo - El diputado de Foro, Adrián Pumares - FORO - Archivo

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado este jueves a la Consejería de Educación que "garantice antes del inicio del curso la cobertura de las plazas docentes previamente previstas o autorizadas a los centros educativos y que no aparecen en la oferta publicada o permanecen todavía sin cubrirse".

Según ha explicado Pumares, las incidencias afectan a diferentes etapas y especialidades, con plazas completas y medias jornadas de Educación Infantil y Primaria, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) o Educación Física, además de puestos vinculados a comisiones de servicio y otras necesidades que deben estar resueltas antes del comienzo de las clases.

"Lo preocupante es que no estamos hablando simplemente de centros que estén solicitando ahora nuevos recursos. En numerosos casos, los equipos directivos están reclamando la cobertura de necesidades que ya habían comunicado y que habían sido previstas o autorizadas por la propia Consejería", ha indicado Adrián Pumares,

Para el dirigente forista no tiene sentido que, después de meses planificando el próximo curso, lleguemos a finales de agosto con directores comprobando qué plazas faltan y reclamando una por una su cobertura.

Además el portavoz parlamentario de FORO Asturias contrapuso esta situación al incremento de 548 docentes anunciado por la Consejería para el curso 2026/2027. "Cuando hablamos de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje no estamos hablando de cuadrar una hoja de cálculo. Estamos hablando de niños que necesitan apoyos específicos y que tienen derecho a recibirlos desde el primer día de clase. Si la Consejería ha reconocido esa necesidad, tiene que garantizar también el profesional que permita atenderla", ha dicho.

A su juicio, "el pacto Asturias Educa tiene que mejorar también la capacidad de atención de los centros, no obligar a sus equipos directivos a hacer encaje de bolillos para cubrir tutorías, horarios, recreos, comedor o transporte".