Pumariega advierte de nuevos retrasos en la ampliación del Hospital de Cabueñes

Archivo - Obras de ampliación del hospital de Cabueñes, en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha mostrado este martes su preocupación al constatar que los tiempos para la finalización de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes siguen alargándose, pese a ser un proyecto que considera "urgente y esencial" para la ciudad.

Así lo ha indicado, en declaraciones remitidas por el Ayuntamiento, tras una nueva reunión de la comisión de seguimiento de la ampliación del Hospital de Cabueñes.

Pumariega, en este sentido, ha remarcado que, en el mejor de los escenarios, se había marcado inicialmente reiniciar las obras este próximo verano, si bien ahora, desde le Consejería de Salud del Principado, se les ha señalado que es precisamente en esas fechas cuando se prevé disponer del proyecto de ejecución.

Por este motivo, han solicitado el proyecto básico presentado, con el objetivo de analizar en detalle su alcance y conocer con mayor precisión la planificación real de esta actuación.

"Estamos ante una infraestructura clave para la calidad asistencial de nuestros vecinos, que no puede seguir acumulando retrasos", ha reprochado Pumariega, quien ha dejado claro que el PP estará vigilante a que se cumplan los plazos anunciados.

"Gijón necesita certezas, compromiso y agilidad en una actuación prioritaria para la ciudad", ha advertido la edil y, a su vez, portavoz del PP.