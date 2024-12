Queipo acusa al consejero de Hacienda de mentir y reclama a Barbón que lo desautorice

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha relamado a Adrián Barbón a que desautorice "de manera inmediata" a su consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez.

Según el líder de los 'populares' asturianos, el consejero de Hacienda "mintió en sede parlamentaria" e "intento engañar a los ciudadanos con cifras falsas" durante el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos del Principado.

Un pleno donde Peláez, según Queipo, realizó "un intento claro de manipulación y desinformación", por lo que "Barbón tiene que tomar responsabilidades y desautorizar a su consejero".

"No podemos permitir que un miembro del Gobierno haya basado todo su discurso en una falsedad. Esta falta de rigor técnico es inaceptable y necesita una respuesta urgente", ha señalado.

Además, ha anunciado que el PP no volverá a participar en negociaciones presupuestarias con el Gobierno si no se proporciona un desglose claro y detallado de los ingresos "para poder abordar el debate de forma seria y responsable".

"Nos llamaron a una reunión para negociar los presupuestos y nos mintieron. No vamos a seguir permitiendo que nos tomen por tontos. Si no nos dan la información necesaria por adelantado, no participaremos en el futuro", ha indicado.

Queipo realizó estas declaraciones en Mieres, donde clausuró el congreso local del PP local en el que el senador por Asturias José Manuel Rodríguez, "Lito", ha revalidado su cargo como presidente del PP de Mieres con la unanimidad de los votos.