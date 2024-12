Queipo (PP) anuncia una enmienda a la totalidad para plantear una reforma fiscal a rentas medias y bajas

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Álvaro Queipo, ha anunciado este miércoles una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos del Gobierno del Principado para 2025 con el objetivo de plantear una reforma fiscal para las rentas medias y bajas.

En rueda de prensa en la sede autonómica del PP, Queipo ha incidido en que su partido no puede negociar unas cuentas "sobre una mentira", reprochando al Ejecutivo de Adrián Barbón "una variación de 700 millones" entre la cifra que planteó en la primera reunión y el proyecto que finalmente presentó ante la Cámara.

"Nadie puede creerse que pueda darse una negociación presupuestaria sobre una gran mentira; el único dato que nos dieron era falso", reprocha, al tiempo que cree que el objetivo último del presupuesto del gobierno de coalición es "la propaganda" y tratar de "tapar la gran mentira de la vía fiscal asturiana".

En ese sentido, el PP ha decidido registrar una enmienda a la totalidad frente a unos presupuestos que "no son reales, no son justos y no son eficientes".

Explica Queipo que la reforma fiscal que plantea el PP no es el modelo completo que pondría en marcha, ya que "tendría que desarrollarse en más de un ejercicio", pero sí entiende que "sería la aplicable al documento que el Gobierno ha presentado".

Sin concretar cifras, sí ha estimado que supondría una rebaja fiscal mayor a los 70 millones que ha estimado el Gobierno con sus deducciones.

Además, sostiene que la propuesta del PP es "justa, progresiva y competitiva porque trata de devolver a los asturianos el gran esfuerzo que están realizando durante los últimos años, beneficia especialmente a las rentas bajas y medias e igual a la región con las comunidades de nuestro entorno, y hace desaparecer la isla fiscal asturiana". Así, ha explicado que se basa en tres medidas concretas y espera que salga adelante "porque Asturias lo necesita".

En concreto, aborda el IRPF para avanzar en la actualización del Mínimo Personal y Familiar. Se propone incrementar el Mínimo Personal y Familiar en un 5% para aumentar la parte no gravada del impuesto, necesaria para cubrir las necesidades básicas del contribuyente y de su familia; la actualización de los cuatro primeros tramos autonómicos: se propone incrementar en un 5% los cuatro primeros tramos de la escala autonómica, teniendo en cuenta que, según los últimos datos de la Agencia Tributaria (2022), el 70% de los declarantes en Asturias declara un base imponible igual o inferior a 30.000 euro; y la bajada de 0,5 puntos en los tipos de los tres primeros tramos autonómicos, hasta los 33.000 euros.

Según el líder del PP, "Asturias es la comunidad autónoma con el tipo más alto para el primer tramo y se encuentra entre las que tienen tipos más altos para los dos siguientes".

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el PP plantea ampliar la reducción de la base imponible por la adquisición 'mortis causa' de empresas individuales y explotaciones agrarias hasta el cuarto grado de consanguineidad. "Es una reforma necesaria porque el actual Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones condena, en demasiados casos, a la desaparición de negocios", argumenta.

La tercera propuesta afectaría al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Esta reforma constaría de dos puntos: el cálculo de la cuota tributaria utilizando un sistema progresivo por tramos o cálculo 'por escalones', tal y como se realiza en el IRPF. De esta forma se corregiría el "error de salto, tal y como recomienda la Ley General Tributaria"; y por otro, aplicaría el 'tipo de gravamen del 0%' hasta 150.000 euros para la transmisión de viviendas situadas en zonas rurales de riesgo de despoblación, así como adquisiciones de vivienda por jóvenes de hasta 35 años, familias numerosas y mujeres víctimas de violencia de género siempre que las mismas constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente.

También plantea el PP en su enmienda, que se añadan dos nuevos apartados al artículo 39, que modifica el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre.

Por un lado, con relación a las deducciones referentes a contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal al Principado de Asturias por motivos laborales. "Debería modificarse el artículo 14 octies, y hacerse una excepción en el supuesto en que el contribuyente se traslade a municipios en riesgo de despoblación, establecer una deducción de 3.000 euros, que también se extendería a contribuyentes menores de 35 años, para familias numerosas y para mujeres víctimas de violencia de género", apuntan.

Y por otro, sobre las deducciones aplicables a las transmisiones de suelo rústico, entienden desde el PP que "habría que modificar el artículo 32 ter, en la deducción se hace la excepción, si sobre el suelo rústico existe una construcción que no esté unida a una explotación agraria o ganadera en funcionamiento".

"Consideramos esta excepción un error porque existen muchos supuestos, que quedarían fuera de esta deducción como por ejemplo las casas de turismo rural, que no están afectadas por explotaciones agrarias o ganaderas en funcionamiento y también generan empleo y están sobre suelo rústico. Además, que se ligue a que esté unida a una explotación agraria o ganadera en funcionamiento, impide que explotaciones que hayan cerrado, por jubilaciones o cualquier otro motivo, queden fuera de esta deducción, con lo que no tendrían un incentivo para recuperarlas", dicen desde el PP.