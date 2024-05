Queipo (PP) califica de "intrascendente" la reunión sobre el Estatuto y reitera su no a la oficialidad del asturiano

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado de "intrascendente" la reunión que ha convocado para este jueves el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía con los grupos parlamentarios de cara a recoger la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.

Durante su discurso en el Comité Ejecutivo del PP asturiano, celebrado este miércoles en Ribadesella, Queipo ha afirmado que va a acudir a esta "intrascendente" reunión, pero ha indicado que su formación no va a afrontar la reforma del Estatuto porque "no estoy legitimado, porque no tengo un mandato de mis votantes para hacerlo".

"Será una reunión instrascendente para todos, menos para Adrián Barbón, que con ella trata de intentar desviar la atención en otros temas, como ya hizo la pasada legislatura", ha indicado Queipo, que ha situado la postura de los 'populares' asturianos en materia lingüística en estar "al lado de la libertad y del sentir de los asturianos".

En ese sentido, ha afirmado que "asturiano sí, obligatoriedad no" como lema "frente a los intentos de imposiciones permanentes y de división por parte del Barbón". Un presidente, ha indicado, que "se atreve a repartir carnés de asturianía basándose si se sigue o no sus soflamas".

Por eso, ha criticado el uso que su juicio hace Barbón del patrimonio cultural asturiano "para intentar de levantar muros entre asturiano". "Ni Barbón ni la FSA tienen ningún derecho para tratar de despojarnos de nuestro sentir y de nuestra asturianía", ha afirmado.