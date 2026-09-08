Queipo (PP) dice que en Asturias "la ciudadanía no quiere que el PSOE siga gobernando"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en el parlamento asturiano. - PP ASTURIAS

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este lunes en Covadonga que en Asturias "se percibe un sentimiento y un clamor por un cambio político" porque, a su juicio, la ciudadanía está "cansada de un Gobierno que no hace nada" y no quiere que el PSOE continúe gobernando.

Queipo ha realizado estas declaraciones en Covadonga donde ha asistido a la Misa con motivo del Día de Asturias, acompañado, entre otros, por el alcalde del PP de Cangas de Onís, José Manuel González de Castro.

El dirigente 'popular' ha señalado que el 8 de septiembre es "un día de celebración y de mucho sentimiento" y ha defendido que Covadonga está "en las raíces de la propia idea de Asturias". En este sentido, ha considerado que estar allí supone mostrar "respeto a la identidad de Asturias, a su cultura y a esas propias raíces que nos unen a todos".

Asimismo, ha indicado que Covadonga es "un lugar común" y que el Día de Covadonga debe celebrarse "junto con todos los asturianos", aunque no todos puedan estar presentes, y ha destacado que la devoción por la Santina se extiende "más allá de los límites de Asturias", con asturianos repartidos por distintos lugares del mundo.

Queipo ha asegurado que está "volcado en dar esa alternativa a Asturias" y en trasladar a la ciudadanía su proyecto de una región "que tenga un futuro, que sea una tierra competitiva y de oportunidades". Según ha explicado, su objetivo es que quien quiera marcharse pueda hacerlo "a formarse, a trabajar, a formar una familia", pero que "nadie tenga que marcharse por obligación". "Es lo que compartimos ahora mismo una inmensa mayoría de asturianos, que queremos este cambio", ha señalado.

El presidente del PP asturiano ha añadido que está centrado en "dar respuesta a la voluntad y a las ganas de cambio que hay en Asturias" y en presentar a los ciudadanos "un programa alternativo de gobierno".

"A eso me estoy dedicando en estos meses, y lo haré también en las próximas semanas", ha indicado, antes de avanzar que explicará "todas las medidas alternativas" que, según ha señalado, el próximo Gobierno del Partido Popular pondrá en marcha "a partir de mayo de 2027", y que serán "muy distintas a lo que hace este Gobierno".