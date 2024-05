Queipo (PP) dice que la ley de Amnistía es "un ataque" a Asturias y a la igualdad entre los españoles

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este jueves en Pravia que la ley de Amnistía supone "uno de los mayores ataques a Asturias, porque es un ataque a la igualdad entre los españoles, al favorecer a unos por encima de otros, y pone al independentismo catalán por encima de los españoles; de todos, también del resto de los catalanes, pero también por encima de los asturianos".

Queipo, que participó en la fiesta del Corpus de Pravia, señaló que, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE aprueban una amnistía por siete votos, lo siguiente sería "favorecer en economía e inversiones a los Gobiernos independentistas en detrimento del resto de regiones, como Asturias".

En este sentido, el presidente del PP asturiano destacó la importancia de acudir a votar en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, "para decir con nuestro voto no a Pedro Sánchez, y dejar claro que Asturias no se va a vender y no puede verse perjudicada por los acuerdos de Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno".

El presidente popular recordó que el PP ganó en el concejo de Pravia, como en el conjunto de Asturias, las pasadas elecciones generales, y señaló que, si entonces ya había motivos más que suficientes para votar el PP "para expresar el rechazo a la forma de hacer política de Pedro Sánchez, en estas elecciones europeas el motivo para votar el PP es doble para parar las intenciones de Sánchez".

Queipo afirmó que "Sánchez va a utilizar estas elecciones para decir que, si gana, se valida todo lo que ha hecho hasta ahora, y no podemos darle esta carta; debemos ir a votar con toda nuestra ilusión y fuerza para, juntos construir una Asturias y una España mejor".