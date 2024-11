Queipo (PP) dice que Sánchez (PSOE) "se ha olvidado de Asturias" y carga contra Barbón por no alzar la voz

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este lunes que el Gobierno central presidido por el socialista Pedro Sánchez "se ha olvidado de Asturias de una forma clara, la está castigando especialmente". Además, ha criticado al presidente del Gobierno asturiano, el también socialista Adrián Barbón por "no tener el valor para alzar la voz contra su jefe político".

Queipo ha participado en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada en Madrid bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo.

"En este año hemos visto cómo la situación de España y de Asturias cada vez se degrada más, y están sumidas en los problemas de siempre, agravados y sin solución", ha criticado el político asturiano.

Considera que, por una parte, Pedro Sánchez "está acorralado por cuestiones de corrupción en su entorno familiar y político, y vemos un Gobierno capaz de fagocitar e invadir todas las instituciones con tal de seguir en el poder".

Según Queipo, la preocupación de Barbón está puesta ahora mismo en el congreso del PSOE, no en los problemas de Asturias. "Y es algo que no nos podemos permitir, porque no nos podemos perder ni una sola oportunidad", advirtió.

PRESUPUESTO

Ha explicado el presidente del PP asturiano que en Asturias se está hablando ahora del presupuesto regional para 2025 y aún no se sabe cuál es el proyecto del Gobierno de Barbón.

"Estoy sorprendido y absolutamente decepcionado, porque hemos pedido información para poder hacer propuestas, si es que las querían, y no hemos sido capaces de que el Gobierno nos diera alguna información extra, más allá del folio y medio que nos dio hace unas cuantas semanas", ha lamentado.

Para Queipo, la manera de actuar del Ejecutivo es que no hay ninguna intención de llegar a un acuerdo con el PP. "No me sorprende. Es probable que el Presupuesto que se presente sea incluso peor que el del año anterior, no vamos a ser cómplices de un Presupuesto que agrava los problemas de Asturias", expresó.