Queipo (PP) exige al Gobierno de Barbón (PSOE) que "cumpla de una vez" con Allande

Álvaro Queipo, en una imagen de archivo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha exigido este martes en Pola de Allande al gobierno asturiano por el socialista Adrián Barbón que "cumpla de una vez" con las necesidades del concejo y saque del "cajón de los olvidos y los extravíos" proyectos vitales para el futuro de Allande que permanecen "paralizados". Se ha referido a la residencia de mayores o el observatorio astronómico del Alto de La Marta.

Álvaro Queipo mantuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa 'popular' de Allande, Mariví López, para repasar tanto los compromisos incumplidos del Principado como los proyectos que lleva a cabo el Ayuntamiento.

El líder del PP señaló que la residencia de mayores es un proyecto que se anunció en el mandato municipal anterior, con un alcalde socialista. "Se dijo a los vecinos que estaba todo en marcha y preparado para que la residencia fuese una realidad inmediata, en las fechas cercanas a las elecciones que afortunadamente el PSOE perdió en este municipio".

"Lo cierto es que no era verdad, el proyecto de la residencia no estaba avanzado, no había nada concreto ni material, y este mandato va a terminar con Allande sin una residencia de mayores", criticó, a la vez que hizo una petición al Ejecutivo para que "tenga a Allande en sus planes, en sus pensamientos y que cumpla con los vecinos del concejo".

Queipo señaló que "pocos territorios están tan necesitados de esta residencia para mayores para que la gente mayor pueda conservar su vida en su lugar de nacimiento, porque también es calidad de vida; necesitamos que el proyecto de la residencia se acelere, se ponga en marcha*y se concrete de alguna manera antes de que termine este mandato para tranquilidad de los*vecinos".

El presidente del PP se refirió también al proyecto del observatorio astronómico del Alto de La Marta, "que está también en una situación de inexplicable retraso", una instalación que "le daría a Allande un desarrollo y una visibilidad que serían extraordinarias".

En este sentido, indicó que Allande "es uno de los lugares*más apropiados de España para poder hacer avistamiento astronómico de*estrellas, y el observatorio es una necesidad para el futuro del concejo, y está paralizado por el Gobierno de Asturias".

"Llevan meses pidiendo documentación de todo tipo y el observatorio no es una realidad todavía, y es una promesa que el Gobierno tiene con este municipio, por lo que pido que tiene que se desbloquee el proyecto; es absolutamente necesario y que pondría a este municipio en un nivel distinto y le daría pues un prestigio y una notoriedad que sería de carácter nacional", resaltó.