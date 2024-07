Queipo (PP) insta a Barbón a "salir de la burbuja" y urge un "giro de timón" en las políticas autonómicas

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha instado este jueves al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, a "salir de la burbuja" que a su juicio "están construyendo a su alrededor" y observe la realidad. Ha pedido además un "giro de timón" en las políticas autonómicas.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del partido, Queipo ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de "lastrar el verdadero desarrollo" del Principado. "Desde que Adrián Barbón llegó a la presidencia, la radiografía económica de nuestra tierra está marcada por la pérdida de autónomos y de empresas, la ineficiencia en la gestión, el crecimiento incontrolado de la administración, las eternas listas de espera sociosanitarias disparadas, el abandono de infraestructuras fundamentales y el estancamiento respecto a comunidades autónomas vecinas", ha afirmado Queipo.

Tras mencionar ejemplos como la Zalia, la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o el rechazo de la firma china de vehículos eléctricos a intalarse en Asturias, Queipo ha reclamado al Gobierno regional que actúe "con presteza" para cerrar la inversión de Ionway en el Musel. "Podemos evitar que una vez más elijan otra tierra perjudicando a Asturias", ha defendido.

En este sentido, ha apuntado a la necesidad de contar con un gobierno capaz de emplear las "muchas ventajas" de Asturias y ofrecer el "clima adecuado" con "políticas decididas y valientes" orientadas a que el Principado sea "mejor destino para recibir inversiones que el resto de competidores".

REPROCHA A LASTRA SU "BURDO INTENTO DE MAQUILLAR LA DEBILIDAD PARLAMENTARIA" DE PEDRO SÁNCHEZ

El dirigente 'popular' también se ha referido al reciente nombramiento de Adriana Lastra como Delegada del Gobierno, y, tras acusarla de "venir a confrontar" en su nuevo papel, le ha reprochado su "burdo intento de maquillar la debilidad parlamentaria" del gobierno estatal. Se refiere Queipo a la votación fallida de la senda de déficit.

En este aspecto, le ha dicho al PSOE que "no le pida al PP lo que sus socios de gobierno no le dan" y ha dicho a Barbón y Lastra, "los pupilos más aplicados de Sánchez", que quizás "no entienden que el PP no puede votar a favor cuando los datos, tal y como acredita el informe de la AIREF, muestran un riesgo de insostenibilidad tan alto".