Queipo (PP) pide a Barbón y a la "izquierda moderada" que asistan a Covadonga en 2026

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha aprovechado su participación este lunes en los actos institucionales del Día de Asturias en Covadonga para lanzar un llamamiento directo al presidente autonómico, Adrián Barbón, y al conjunto de la "izquierda moderada" para que acudan el próximo año a los actos en la Basílica, al considerar que Covadonga es un símbolo que une a todos los asturianos, más allá de diferencias ideológicas.

"Yo quisiera hoy invitar a Adrián Barbón a reflexionar, y a toda la izquierda moderada a que reflexione, y que el año que viene nos veamos todos aquí, en Covadonga. Creo que sería un éxito colectivo", afirmó Queipo, en declaraciones a los medios antes de la misa.

El líder de los 'populares' asturianos defendió que el Día de Asturias, que se celebra el 8 de septiembre por ser la festividad de la Virgen de Covadonga, no es fruto de una coincidencia sino una elección consciente de los legisladores que reconocieron el papel central de la Santina en la identidad asturiana.

"No es que hayan hecho que este Día de la Santina sea el Día de todos los asturianos, es que ya lo era. Y por tanto, merece la pena estar aquí, honrando con la presencia de quienes tenemos un cargo público a Covadonga, a la historia que hay detrás de estas piedras que tanto esconden y que tanto han visto", subrayó.

En este sentido, Queipo pidió dejar de lado las diferencias en una jornada que calificó de "unidad" y "orgullo de tierra", y reiteró que no se trata de estar de acuerdo con todo lo que se diga en la homilía, sino de compartir un acto institucional que representa a toda Asturias.

"No le pediré nunca a nadie que esté de acuerdo con la homilía del Arzobispo. Se puede discrepar. Pero creo que es importante estar hoy aquí", insistió, apelando a la "reflexión interna" del presidente del Principado y de los sectores de izquierda que se consideran moderados.

Preguntado por si ese espíritu conciliador se extiende también a la Iglesia asturiana, Queipo destacó que existe un sentimiento generalizado en Asturias, tanto entre la ciudadanía como en dirigentes eclesiásticos, de priorizar lo que une frente a lo que separa.

"Creo que hay un sentimiento que recorre toda la Iglesia, como recorre toda Asturias, de un deseo de unión y de apartar aquello que nos separa, que es muy poco, y fijarnos en lo que tenemos en común, que es mucho. Y eso lo comparto plenamente", concluyó.